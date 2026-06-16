¿Volverán mañana los trenes? Huelva sigue pendiente del fin de las obras ferroviarias

La recuperación de la normalidad ferroviaria entre Huelva y Sevilla sigue rodeada de incertidumbre. Las obras de mejora que afectan al tramo comprendido entre San Juan del Puerto y Alamillo debían haber concluido inicialmente el pasado 14 de junio, pero los trabajos continúan y los viajeros siguen dependiendo de los servicios alternativos por carretera.

Según la información que aparece actualmente en la página web de Renfe, la interrupción de la circulación permanecerá vigente hasta este martes 17 de junio. La gran incógnita es si esa fecha será definitiva o si volverá a producirse una nueva ampliación de los trabajos.

Desde el pasado 29 de mayo, los trenes que circulan entre Huelva y Sevilla se han visto afectados por esta actuación sobre la infraestructura ferroviaria, obligando a los usuarios a completar parte del recorrido en autobús mediante un plan alternativo de transporte habilitado para garantizar la movilidad.

La prolongación de las obras ha generado dudas entre numerosos viajeros, especialmente después de que la fecha inicialmente prevista para la finalización de los trabajos quedara superada sin que se produjera la reapertura del tramo afectado.

La actuación tiene como objetivo mejorar la infraestructura ferroviaria y garantizar una mayor seguridad y fiabilidad del servicio. Sin embargo, mientras no se restablezca la circulación, los usuarios continúan acumulando jornadas de desplazamientos combinados entre tren y carretera.

Con la fecha del 17 de junio marcada ahora en el calendario, miles de viajeros esperan que las obras entren en su recta final y que la conexión ferroviaria entre Huelva y Sevilla pueda recuperar la normalidad cuanto antes. La pregunta sigue siendo la misma: ¿volverán los trenes a circular con normalidad este miércoles o habrá que esperar algunos días más?