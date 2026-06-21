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El verano que pone a prueba a Huelva

Calor, incendios, ahogamientos, carreteras saturadas y miles de desplazamientos convierten los próximos meses en uno de los periodos más exigentes del año.
La piscina, uno de los mejores planes para refrescarse
La piscina, uno de los mejores planes para refrescarse
verano Huelva
El verano que pone a prueba a Huelva
Antonio Bendala
Antonio Bendala
21/06/26 - 00:02
El verano es sinónimo de vacaciones, playa y ocio, pero también concentra algunos de los principales riesgos a los que se enfrenta la provincia de Huelva cada año.

La llegada de las altas temperaturas incrementa la posibilidad de sufrir golpes de calor, especialmente entre personas mayores, niños y trabajadores expuestos al sol durante largas jornadas. A ello se suma el riesgo creciente de incendios forestales en una provincia donde la superficie arbolada y de matorral ocupa miles de hectáreas.

Las carreteras también viven sus meses más intensos. Miles de desplazamientos diarios hacia las playas provocan retenciones, aumentan la circulación y elevan el riesgo de accidentes de tráfico.

Otro de los focos de preocupación se encuentra en el agua. Cada verano se registran rescates y situaciones de peligro en playas, piscinas, ríos y embalses. Los expertos recuerdan que muchos accidentes están relacionados con excesos de confianza, despistes o imprudencias que pueden evitarse con medidas básicas de prevención.

A todo ello se añaden fenómenos cada vez más frecuentes como las olas de calor, noches tropicales y episodios meteorológicos extremos asociados al cambio climático.

Por delante quedan más de dos meses de altas temperaturas y máxima afluencia turística. Un periodo en el que disfrutar del verano y minimizar los riesgos dependerá, en gran medida, de la prevención, la prudencia y la responsabilidad colectiva.