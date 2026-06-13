El riesgo de incendios se dispara hoy a nivel muy alto

El Plan Infoca ha alertado este sábado de un importante incremento del riesgo de incendios forestales en Andalucía, especialmente en el tercio occidental de la comunidad, donde numerosas zonas han pasado a nivel muy alto de peligro.

Según el mapa diario difundido por el dispositivo andaluz, la situación presenta variaciones significativas respecto a la jornada anterior, con un aumento del riesgo que afecta especialmente a las provincias occidentales. En el caso de Huelva, el escenario obliga a mantener la máxima vigilancia apenas unos días después del gran incendio que afectó a Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón.

Las altas temperaturas previstas para este fin de semana, la baja humedad relativa y el estado de la vegetación favorecen la rápida propagación de cualquier conato que pueda producirse en el medio natural.

Desde el Infoca se insiste en que la prevención es fundamental para evitar nuevos incendios y recuerda la importancia de no realizar actividades que puedan generar chispas o fuego en zonas forestales y sus alrededores.

“La precaución debe ser nuestra bandera”, señala el mensaje difundido por el dispositivo andaluz, que mantiene un seguimiento permanente de la evolución de las condiciones meteorológicas y del riesgo de incendios en toda la comunidad.

Los servicios de emergencia recuerdan además que ante cualquier columna de humo o indicio de incendio debe avisarse de inmediato al 112 para facilitar una intervención rápida y evitar que el fuego alcance grandes dimensiones.