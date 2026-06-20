Los retrasos del tren hacen perder miles de horas al año a los onubenses

La reciente interrupción de la línea ferroviaria entre Huelva y Sevilla por obras de mejora ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad que los viajeros conocen desde hace años: viajar en tren desde la provincia se ha convertido en demasiadas ocasiones en un ejercicio de paciencia.

A las habituales limitaciones de una línea que continúa sin electrificar se suman averías, retrasos, incidencias técnicas, restricciones temporales de velocidad y obras que obligan a sustituir los convoyes por autobuses durante semanas.

Las consecuencias son especialmente visibles para quienes utilizan el tren de forma habitual para desplazarse por motivos laborales, académicos o sanitarios. Minutos que parecen insignificantes en cada trayecto terminan convirtiéndose en horas acumuladas a lo largo de los meses.

El malestar se ha incrementado en los últimos años debido a la sensación de que las mejoras avanzan a un ritmo mucho más lento que las necesidades reales de la provincia. Mientras otras capitales andaluzas disfrutan de conexiones de alta velocidad y tiempos de viaje competitivos, Huelva continúa dependiendo de una infraestructura ferroviaria considerada por muchos usuarios como insuficiente.

La situación también tiene consecuencias económicas. Empresas, estudiantes, trabajadores y turistas dependen de una red ferroviaria que sigue siendo objeto de reivindicación permanente por parte de instituciones, colectivos sociales y agentes económicos.

Cada nuevo retraso reabre un debate histórico: si una provincia que mueve millones de toneladas de mercancías, lidera la exportación de frutos rojos y recibe miles de visitantes cada año puede permitirse seguir esperando por unas conexiones ferroviarias del siglo XXI.