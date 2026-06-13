El precio de la vivienda se dispara en Huelva y supera los 1.700 euros por metro cuadrado

Comprar una vivienda en la provincia de Huelva es hoy sensiblemente más caro que hace apenas un año. Los últimos datos del mercado inmobiliario reflejan una tendencia alcista que no solo afecta a los principales municipios costeros, sino que también se extiende a la capital y a numerosas localidades del interior, impulsada por una combinación de factores entre los que destacan la elevada demanda, la escasez de oferta y el atractivo creciente de la provincia como lugar para vivir o invertir.

Según los datos más recientes del sector, el precio medio de la vivienda en la provincia alcanzó durante el pasado mes de mayo los 1.703 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 9,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata de uno de los mayores aumentos registrados en los últimos años y confirma la consolidación de una tendencia que comenzó tras la pandemia y que continúa acelerándose.

La situación resulta especialmente llamativa en Huelva capital. El precio medio de venta se sitúa ya en torno a los 1.693 euros por metro cuadrado, un 14,8% más que hace un año. Este incremento ha sido especialmente visible en los barrios más demandados, donde la oferta disponible es cada vez más reducida y la demanda continúa creciendo.

Los expertos señalan que la capital ha experimentado un cambio significativo en los últimos años. La mejora de determinadas zonas urbanas, el desarrollo de nuevos proyectos residenciales y la llegada de compradores procedentes de otros municipios han contribuido a reforzar la presión sobre el mercado.

Sin embargo, donde el fenómeno se aprecia con más intensidad es en la costa onubense. Municipios como Punta Umbría, Ayamonte, Lepe, Cartaya o Almonte siguen liderando la demanda inmobiliaria gracias al atractivo turístico de enclaves como Isla Canela, Punta del Moral, La Antilla, El Rompido, Nuevo Portil o Matalascañas.

En estas zonas, la búsqueda de segundas residencias continúa creciendo tanto entre compradores andaluces como procedentes de otras comunidades autónomas. Además, el interés internacional sigue siendo importante, especialmente en municipios cercanos a Portugal, donde la buena conexión por carretera y la calidad de vida se han convertido en importantes reclamos.

Punta Umbría mantiene uno de los mercados más activos de la provincia. La cercanía al mar, la escasez de suelo disponible y la limitada construcción de nuevas promociones provocan que las viviendas próximas a la playa mantengan precios elevados y una rápida salida al mercado cuando se ponen a la venta.

Una situación similar se vive en Ayamonte, donde la expansión de Isla Canela y Punta del Moral continúa atrayendo compradores nacionales y extranjeros. La combinación de turismo, golf, playas y cercanía con el Algarve portugués ha convertido a la localidad fronteriza en uno de los puntos más dinámicos del mercado inmobiliario onubense.

Lepe tampoco escapa a esta tendencia. La consolidación de La Antilla como uno de los destinos turísticos más importantes de la costa occidental de Andalucía ha generado una presión constante sobre el mercado residencial, elevando progresivamente los precios de compra.

Pero el encarecimiento de la vivienda ya no es un fenómeno exclusivamente costero. Cada vez más familias buscan alternativas más asequibles en municipios del entorno metropolitano de Huelva o en localidades del interior, provocando que zonas que tradicionalmente mantenían precios más moderados comiencen también a experimentar incrementos significativos.

Detrás de esta evolución se encuentran varios factores. Por un lado, la oferta de viviendas disponibles sigue siendo insuficiente para absorber la demanda existente. Por otro, el coste de construcción continúa siendo elevado debido al encarecimiento de materiales y mano de obra. A ello se suma una demanda que, lejos de frenarse, sigue mostrando una notable fortaleza pese al aumento de los precios y al esfuerzo económico que supone acceder a una vivienda.

Las consecuencias comienzan a ser visibles para muchos ciudadanos. Los jóvenes y las familias que buscan adquirir su primera vivienda son quienes encuentran más dificultades para acceder al mercado, obligados en muchos casos a ampliar su radio de búsqueda o a retrasar la compra.

Pese a ello, Huelva continúa siendo una de las provincias más competitivas del litoral español en términos inmobiliarios. Aunque los precios han subido con fuerza, siguen situándose por debajo de los registrados en otros destinos turísticos de Andalucía y del resto de España, lo que mantiene el interés inversor y residencial.

Las previsiones del sector apuntan además a que la tendencia podría mantenerse durante los próximos meses. La falta de oferta suficiente y el atractivo creciente de la provincia hacen prever nuevas subidas, especialmente en las zonas costeras y en aquellos municipios mejor conectados con la capital.

La vivienda se consolida así como uno de los grandes retos económicos y sociales de la provincia de Huelva, en un contexto donde la demanda continúa creciendo a un ritmo superior al de la oferta disponible.