Más de 10.300 personas solicitan la regularización extraordinaria en Huelva

La provincia de Huelva ha cerrado el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con un total de 10.359 solicitudes registradas hasta el pasado 30 de junio. La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha valorado el desarrollo del procedimiento, que se ha llevado a cabo "con normalidad", y ha agradecido el trabajo realizado por los empleados públicos y las entidades colaboradoras.

Rico ha destacado que esta medida supone "una oportunidad para que miles de personas puedan regularizar su situación administrativa, acceder plenamente a sus derechos y cumplir también con sus obligaciones", subrayando que el proceso favorece la integración, la igualdad de oportunidades y la lucha contra la economía irregular.

En el conjunto de Andalucía se han presentado 161.557 solicitudes. La mayoría corresponde a personas jóvenes en edad laboral: el grupo de entre 25 y 34 años representa el 32,9% del total, seguido del tramo de 35 a 44 años con un 21,9%. Además, el 58,2% de los solicitantes son hombres y el 41,8% mujeres. Por nacionalidades, predominan personas procedentes de Colombia (23,8%), Marruecos (20,3%), Venezuela (8,6%) y Senegal (7,7%).

Uno de los aspectos más destacados del proceso en la provincia ha sido la implicación del tejido asociativo. Huelva se ha convertido en la provincia andaluza con mayor participación de las entidades colaboradoras de la Red RECEX, que han gestionado el 13,5% de todas las solicitudes presentadas, el porcentaje más elevado de la comunidad autónoma.

La subdelegada también ha puesto en valor el papel de la Mesa Cívica, impulsada por la Subdelegación del Gobierno como órgano de coordinación entre la Administración y las entidades sociales y sindicales. Este espacio ha permitido compartir información, resolver incidencias y acompañar a las personas solicitantes durante todo el procedimiento. Asimismo, Rico ha agradecido la colaboración de organizaciones como la Universidad de Huelva, Huelva Acoge, Accem, Cepaim, Mujeres en Zona de Conflicto, UPA Huelva, UGT, CCOO y el resto de entidades participantes, además del trabajo desarrollado por la Oficina de Extranjería y la Tesorería General de la Seguridad Social.