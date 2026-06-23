Un incendio obliga a desalojar la sede de Moeve en Madrid, empresa propietaria del Parque Energético La Rábida

Un incendio registrado este martes en la Torre Moeve de Madrid, sede corporativa de la compañía energética, obligó al desalojo preventivo del edificio situado en el complejo de las Cuatro Torres. El fuego se originó en un cuarto técnico de la planta 25 y quedó controlado poco después por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

La noticia tiene repercusión para Huelva al tratarse de la empresa propietaria del Parque Energético La Rábida, ubicado en Palos de la Frontera, una de las principales instalaciones industriales de la provincia y uno de los centros estratégicos de la compañía en España.

Según fuentes municipales, el primer aviso se recibió sobre las 17.05 horas y apenas diez minutos después se procedió al desalojo preventivo de los trabajadores del rascacielos. Los equipos de emergencia continúan inspeccionando el inmueble para garantizar la completa seguridad de las instalaciones.

Moeve desarrolla su actividad en áreas como exploración y producción energética, refino, química, comercialización y distribución de combustibles, gas, electricidad y trading. En España dispone de dos grandes parques energéticos, entre ellos el de La Rábida, en Huelva, que junto al de Gibraltar-San Roque constituye uno de los pilares industriales de la compañía.

Por el momento, la empresa no ha informado de ninguna afección operativa derivada del incidente ni de consecuencias para sus centros productivos, incluido el complejo industrial onubense.