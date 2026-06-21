Huelva ya ha ardido más que en todo 2025 y el verano acaba de empezar

Huelva vuelve a mirar al cielo con preocupación. Cuando el verano acaba de comenzar, la provincia ya ha superado la superficie quemada durante todo 2025, una circunstancia que ha encendido las alarmas ante una campaña forestal que todavía tiene por delante los meses más complicados.

El dato resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta que durante todo el año pasado ardieron 6.327 hectáreas en la provincia. Solo el gran incendio declarado en Villanueva de los Castillejos, que terminó afectando también a los términos municipales de Gibraleón y San Bartolomé de la Torre, arrasó más de 5.000 hectáreas.

Sin embargo, a esas cifras ya las han superado los incendios registrados en lo que va de 2026, cuando aún no se ha alcanzado el periodo de máximo riesgo que tradicionalmente se concentra entre julio y agosto.

Los fuegos declarados durante las últimas semanas en distintos puntos de la provincia, incluidos los registrados en municipios como Almonte o Bonares, han puesto de manifiesto la elevada vulnerabilidad del territorio onubense frente a los incendios forestales.

La situación preocupa especialmente porque las abundantes lluvias registradas durante el invierno y la primavera favorecieron el crecimiento de una enorme masa de pastos y matorral. Con la llegada del calor, esa vegetación comienza a secarse y se convierte en un combustible perfecto para la propagación de las llamas.

A ello se suma que Huelva cuenta con la mayor masa forestal de España, lo que convierte cualquier incendio en una amenaza potencial para miles de hectáreas de monte y espacios naturales.

Los datos acumulados sitúan actualmente a Huelva como la provincia española con mayor superficie afectada por incendios forestales en 2026, una clasificación que preocupa especialmente cuando todavía quedan por delante las semanas más duras del verano.

La combinación de altas temperaturas, viento, baja humedad y gran cantidad de vegetación seca dibuja un escenario de riesgo elevado para los próximos meses, en los que la prevención volverá a ser clave para evitar que las cifras continúen aumentando.

Administraciones, servicios de extinción y ciudadanía afrontan así una campaña que ya ha dejado señales preocupantes antes incluso de entrar de lleno en la temporada alta de incendios, confirmando que el fuego vuelve a convertirse en uno de los grandes desafíos del verano en la provincia de Huelva.