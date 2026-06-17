Huelva se convierte desde hoy en la capital mundial de los frutos rojos

uelva vuelve a situarse desde hoy en el centro de atención de la industria internacional de los berries con la celebración del XI Congreso Internacional de Frutos Rojos, una cita organizada por Freshuelva que reunirá durante este miércoles y jueves a productores, comercializadores, investigadores, empresas auxiliares y representantes institucionales de distintos países.

La Casa Colón será el escenario de un programa centrado en algunos de los principales retos que afronta el sector, como la apertura de mercados, la innovación, la sostenibilidad, la salud, la responsabilidad social y la competitividad de las explotaciones agrícolas.

La jornada inaugural contará con la participación del escritor y experto en liderazgo Luis Galindo, encargado de abrir oficialmente un congreso que se ha consolidado como uno de los encuentros profesionales más importantes de Europa relacionados con los frutos rojos.

Entre las ponencias más destacadas figura la intervención de Mario Steta, presidente del Consejo de la International Blueberry Organization (IBO), que analizará la evolución del mercado mundial del arándano y las oportunidades de crecimiento para el sector español.

Otro de los momentos relevantes del encuentro será la presentación de un ensayo clínico impulsado por Freshuelva y la Universidad de Huelva sobre los beneficios del consumo de fresas en la salud femenina, una investigación que busca aportar nuevas evidencias científicas sobre las propiedades de este producto.

El programa incluye además mesas redondas centradas en la responsabilidad social, la migración circular y el emprendimiento de mujeres contratadas en origen, así como un showcooking a cargo del chef Daniel del Toro para mostrar las posibilidades gastronómicas de los frutos rojos.

Junto a las conferencias y debates, la Casa Colón alberga una amplia zona expositiva donde empresas líderes presentarán innovaciones tecnológicas, soluciones para el campo y nuevos productos dirigidos al sector agrícola.

La clausura del congreso correrá mañana a cargo de Andy Stalman, uno de los expertos internacionales más reconocidos en branding y estrategia de marca.

La cita vuelve a convertir a Huelva en el principal escaparate mundial de los frutos rojos, un sector que representa uno de los grandes motores económicos de la provincia y que mantiene a la producción onubense como referencia internacional en cultivos como la fresa, el arándano, la frambuesa y la mora.