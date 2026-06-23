Huelva celebra esta semana una nueva macrocolecta de sangre antes del verano

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva ha convocado una nueva macrocolecta de sangre con el objetivo de reforzar las reservas de componentes sanguíneos de cara al periodo estival. La campaña se desarrollará los días 24 y 25 de junio en el Campus de La Merced de la capital bajo el lema ‘Una gota de humanidad. Donemos sangre. Salvemos vidas’.

La iniciativa, organizada por el Servicio Andaluz de Salud, busca garantizar que los hospitales de la provincia puedan mantener su actividad asistencial con normalidad durante los meses de verano, una época en la que tradicionalmente disminuyen las donaciones mientras continúan las necesidades transfusionales de los pacientes.

La macrocolecta se celebrará en horario de tarde, de 16:30 a 21:30 horas, en las instalaciones del Campus de La Merced, facilitando así la participación de quienes deseen colaborar con esta acción solidaria. Se trata de la segunda de las cuatro grandes campañas que el Centro de Transfusión organiza cada año en la provincia.

Para esta edición se ha habilitado un dispositivo compuesto por 14 puestos de donación y un equipo de 18 profesionales integrado por médicos, personal de enfermería, técnicos de laboratorio, celadores-conductores y especialistas en promoción. Además, la iniciativa contará con la colaboración de voluntarios de Cruz Roja y de la Hermandad de Donantes de Sangre.

Desde el Centro de Transfusión se destaca la importancia de mantener unas reservas suficientes para responder a las necesidades de los centros sanitarios y se hace un llamamiento especial a los jóvenes para que se incorporen a la donación de sangre como un hábito solidario y permanente.

Además de participar en esta macrocolecta, los ciudadanos también pueden donar sangre en el Centro de Transfusión ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez. No obstante, el miércoles 24 de junio permanecerá cerrado al trasladarse todo el operativo al Campus de La Merced.

La entidad anima igualmente a la población a difundir la campaña a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería para llegar al mayor número posible de personas y seguir ampliando la red de donantes que contribuye a salvar vidas cada día.