Huelva afronta un fin de semana de pleno verano con temperaturas de hasta 37 grados

La provincia de Huelva vivirá un fin de semana marcado por un notable ascenso de las temperaturas, con valores plenamente veraniegos que podrían alcanzar los 37 grados en algunos puntos del interior durante la jornada del domingo.

Tras un viernes cálido, el mercurio continuará subiendo el sábado y especialmente el domingo, cuando se esperan las temperaturas más elevadas del fin de semana. En la costa los registros serán más suaves, aunque también se situarán por encima de los 30 grados, mientras que en el Andévalo, la Cuenca Minera y zonas del interior se podrían alcanzar los 36 y 37 grados.

La humedad relativa descenderá considerablemente durante las horas centrales del día, con porcentajes que podrían situarse entre el 20 y el 30 por ciento en las zonas más cálidas de la provincia. Durante la noche y primeras horas de la mañana los niveles de humedad volverán a elevarse, superando el 60 por ciento en algunos puntos.

Los cielos permanecerán despejados o con escasa nubosidad durante todo el fin de semana y no se esperan precipitaciones. El viento soplará en general flojo o moderado, predominando las brisas en el litoral.

La combinación de altas temperaturas, vegetación seca y baja humedad mantendrá además un riesgo elevado de incendios forestales, por lo que las autoridades recuerdan la importancia de extremar las precauciones en espacios naturales y evitar cualquier actividad que pueda provocar un fuego.

Las previsiones apuntan además a que el calor podría intensificarse durante la próxima semana, consolidando el primer episodio de temperaturas muy altas del verano en la provincia de Huelva.