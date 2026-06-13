Giahsa supera los 85 millones de euros de facturación en 2025

La Junta General de Accionistas de Giahsa ha aprobado las cuentas correspondientes al ejercicio 2025, un año que la empresa pública ha cerrado con un resultado de explotación de 13,8 millones de euros y una cifra de negocio cercana a los 86 millones, unos datos que reflejan la fortaleza económica y la evolución positiva de la actividad desarrollada durante el último año.

La sesión, celebrada en la sede central de la entidad en Aljaraque, dio luz verde a toda la documentación económica y financiera del ejercicio, incluyendo la memoria anual, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, los estados financieros y el Estado de Información No Financiera.

Según las cuentas aprobadas, Giahsa alcanzó una cifra de negocio de 85,9 millones de euros y un resultado de explotación de 13,8 millones. Sin embargo, el ejercicio concluye con un resultado final negativo de 3,62 millones de euros debido a la aplicación de un criterio de prudencia contable derivado de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía relacionadas con las salidas de Cartaya y Cortegana de la Mancomunidad de Servicios en 2013.

La empresa ha detraído más de nueve millones de euros que reclamaba la Mancomunidad y que las resoluciones judiciales han considerado no ajustados a derecho. Desde la dirección se destaca que la actual fortaleza financiera de Giahsa ha permitido absorber este impacto sin comprometer la estabilidad de la entidad ni su viabilidad futura.

Paralelamente, la empresa ha mantenido un importante ritmo inversor. Durante 2025 destinó más de 14,3 millones de euros a proyectos de modernización de infraestructuras y transformación tecnológica, especialmente vinculados a los programas financiados por los PERTE de digitalización del ciclo integral del agua y de gestión de biorresiduos.

El director ejecutivo de Giahsa, Santiago Ponce, ha señalado que los resultados obtenidos son consecuencia de una estrategia basada en la estabilidad, la eficiencia y la inversión responsable. Asimismo, ha destacado que la combinación de una gestión económica rigurosa con la apuesta por proyectos transformadores permite consolidar un modelo más moderno, sostenible y preparado para afrontar los retos futuros.

Ponce también ha subrayado que las inversiones realizadas tienen una repercusión directa en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos, al tiempo que fortalecen la capacidad de respuesta de la entidad ante los desafíos ambientales y tecnológicos que afronta el sector.

Durante la Junta General también se ratificó a PwC como auditora de la entidad para el ejercicio 2026, una decisión que, según la empresa, refuerza el compromiso con la transparencia, el control y las buenas prácticas de gestión.

La aprobación del Estado de Información No Financiera pone además de manifiesto la consolidación de una estrategia corporativa centrada en la sostenibilidad, la responsabilidad social y el buen gobierno, incorporando indicadores relacionados con el impacto ambiental, el desempeño social y la relación con los distintos grupos de interés.

Con estos resultados, Giahsa continúa afianzando su modelo público de gestión y mantiene su apuesta por la innovación, la modernización de infraestructuras y la mejora continua de los servicios de abastecimiento, saneamiento y gestión de residuos que presta a numerosos municipios de la provincia de Huelva.