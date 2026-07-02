La DGT prevé 114.000 desplazamientos por las carreteras de Huelva durante la primera operación especial del verano

Lapondrá en marcha este, la, un dispositivo que permanecerá activo hasta lasy durante el que se prevénpor las carreteras de la provincia de Huelva.

La operación coincide con el primer gran fin de semana del verano y forma parte del plan especial diseñado por la DGT para los meses estivales, periodo en el que se esperan 1.110.900 desplazamientos en Andalucía y 4,8 millones en toda España durante esta primera fase.

Con el objetivo de garantizar la seguridad vial y facilitar la circulación, la DGT desplegará un amplio dispositivo formado por agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión del Tráfico, además de helicópteros y drones encargados de vigilar la circulación y atender posibles incidencias.

Las carreteras con mayor tráfico

Las mayores intensidades de circulación se esperan en las principales vías de acceso al litoral onubense, especialmente en:

A-49

A-483

A-497

A-5051

A-5056

N-431

N-435

El mayor volumen de vehículos se concentrará en los desplazamientos hacia las playas durante el viernes y el sábado, mientras que el domingo por la tarde se prevé una importante operación retorno.

Horarios con más circulación

La DGT prevé los momentos de mayor intensidad de tráfico en las siguientes franjas:

Viernes 3 de julio: de 15:00 a 22:00 horas .

de . Sábado 4 de julio: de 10:00 a 15:00 horas .

de . Domingo 5 de julio: de 10:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Tramos conflictivos

Tráfico recomienda extremar la precaución en varios puntos de la red viaria provincial donde podrían registrarse retenciones:

H-31 y A-49 , en el acceso a Huelva por el retorno desde Portugal y el oeste de la provincia.

, en el acceso a Huelva por el retorno desde Portugal y el oeste de la provincia. A-49 , entre Bollullos Par del Condado y el límite con Sevilla.

, entre y el límite con Sevilla. A-483 , a la altura de Almonte , por el acceso a Matalascañas y las obras que se ejecutan en la carretera.

, a la altura de , por el acceso a y las obras que se ejecutan en la carretera. A-497 , entre Aljaraque y Huelva.

, entre y Huelva. A-5051 , en los accesos a El Portil .

, en los accesos a . A-5056, en los accesos a La Antilla.

Carril especial e itinerarios alternativos

Para agilizar la circulación durante el regreso del domingo, la DGT habilitará un carril adicional en sentido Sevilla en la A-49, entre los kilómetros 47 y 18,9.

Además, recomienda que quienes se dirijan a Matalascañas continúen por la A-49 hasta San Juan del Puerto para enlazar posteriormente con la A-494, evitando así las retenciones habituales en la A-483.

Más controles durante el verano

Durante toda la operación se intensificarán los controles sobre las principales causas de siniestralidad: exceso de velocidad, distracciones por el uso del teléfono móvil, consumo de alcohol y drogas y utilización correcta del cinturón y de los sistemas de retención infantil.

Asimismo, la DGT desarrollará nuevas campañas específicas:

Del 13 al 19 de julio , campaña especial de control de alcohol y drogas .

, campaña especial de control de . Del 17 al 23 de agosto , campaña intensiva de control de velocidad .

, campaña intensiva de . Vigilancia específica de motocicletas durante todos los fines de semana del verano.

Primer verano con la baliza V-16 obligatoria

Este será además el primer verano con la obligación de utilizar la baliza luminosa V-16 conectada para señalizar averías o incidencias en carretera.

Desde el pasado 1 de enero este dispositivo sustituye a los tradicionales triángulos de emergencia y permite comunicar automáticamente la incidencia a la plataforma DGT 3.0, facilitando que otros conductores reciban el aviso a través de navegadores, aplicaciones móviles y paneles informativos.

Según la DGT, gracias a este sistema se ha pasado de registrar una media mensual de 8.600 incidencias en 2025 a más de 69.000 incidencias mensuales en la actualidad.

Teléfono 018 para víctimas de tráfico

Otra de las novedades del verano es la consolidación del teléfono 018, operativo desde abril, que ofrece asistencia gratuita y confidencial a víctimas de accidentes de tráfico y a sus familiares.

El servicio funciona los 365 días del año, entre las 08:00 y las 21:00 horas, presta atención en más de 50 idiomas y facilita orientación psicológica, social, legal y médica tras un siniestro vial.