¿Cuánto ha quemado realmente el incendio de Niebla?

La dimensión real del incendio forestal de Niebla continúa pendiente de una medición definitiva. Mientras la Junta de Andalucía sitúa en 33.000 hectáreas la superficie quemada, una cifra obtenida a partir de la medición del sistema europeo Copernicus, un análisis independiente realizado por Educación Forestal eleva la superficie afectada hasta las 40.100 hectáreas, de las que 39.584 corresponderían a terreno forestal.

La diferencia entre ambas estimaciones alcanza las 7.100 hectáreas, una distancia considerable que se explica, según Educación Forestal, por las distintas metodologías empleadas para delimitar las zonas afectadas por el fuego.

La Junta de Andalucía ha comunicado que las 33.000 hectáreas corresponden específicamente a superficie quemada, mientras que el perímetro del incendio supera ya los 210 kilómetros.

Por su parte, Educación Forestal ha realizado un nuevo análisis mediante técnicas de aprendizaje automático. Para ello ha utilizado un modelo Random Forest, entrenado con 300 árboles mediante scikit-learn, con el objetivo de diferenciar entre zonas quemadas, no quemadas, caminos y superficies de agua.

Según esta plataforma, el análisis ha permitido excluir del cálculo carreteras, caminos, ríos, embalses y charcas, situando la superficie afectada en 40.100 hectáreas.

Dos mediciones y una cuestión pendiente

La diferencia no implica necesariamente que una de las dos cifras sea errónea, sino que responde a criterios y métodos de medición diferentes. De hecho, Educación Forestal advierte de que su propia estimación podría quedarse corta.

El motivo es que los sistemas de análisis mediante imágenes pueden tener dificultades para detectar zonas en las que el fuego ha afectado al terreno bajo una cubierta arbórea densa, por lo que la plataforma considera que podría existir superficie quemada que no haya sido identificada automáticamente.

La cifra de Educación Forestal convertiría al #IFNiebla, con 40.100 hectáreas afectadas, en el incendio de mayor extensión registrado, mientras que los datos comunicados por la Junta sitúan la superficie quemada en 33.000 hectáreas.

La medición definitiva de la superficie afectada será, por tanto, una de las cuestiones que deberán concretarse una vez finalicen los trabajos de evaluación del terreno y se disponga de datos consolidados.