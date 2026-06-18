Casi 1.800 aspirantes onubenses afrontan este sábado las oposiciones a docentes

Un total de 1.780 aspirantes están llamados este sábado, 20 de junio, a participar en las oposiciones docentes en la provincia de Huelva, dentro del proceso selectivo convocado por la Junta de Andalucía para cubrir 5.047 plazas en los cuerpos de Profesores de Secundaria, Música y Artes Escénicas y Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.

Para el desarrollo de las pruebas se han constituido 26 tribunales en la provincia onubense, integrados dentro de los 323 tribunales habilitados en toda Andalucía, donde están convocados más de 21.300 aspirantes.

La oferta incluye 4.406 plazas para el cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, 201 para Profesores de Música y Artes Escénicas y 440 para Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional. A ellas se suman 32 plazas procedentes de la reserva de discapacidad de convocatorias anteriores.

El proceso comenzará con el acto de presentación de los aspirantes ante sus respectivos tribunales y, posteriormente, se desarrollará la primera prueba de la fase de oposición, compuesta por una parte práctica y otra teórica destinada a evaluar los conocimientos específicos de cada especialidad.

La segunda fase consistirá en la presentación y defensa de una programación didáctica y la exposición oral de una unidad didáctica, con el objetivo de valorar la capacidad pedagógica de los candidatos.

Entre las novedades de esta convocatoria destaca la incorporación de una puntuación específica para la Competencia Digital Docente, así como la valoración de oposiciones anteriores superadas sin obtener plaza, una medida que busca reconocer el esfuerzo de quienes han aprobado procesos selectivos previos.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional mantiene además las medidas de conciliación implantadas en anteriores convocatorias, permitiendo la recuperación del tiempo de lactancia durante las pruebas y el aplazamiento de exámenes por parto o puerperio.

Todo el procedimiento se gestionará de forma telemática, desde la presentación de solicitudes hasta la entrega de méritos y calificaciones, evitando la impresión de millones de documentos en papel y agilizando la gestión administrativa del proceso.

Las oposiciones se prolongarán durante los meses de junio y julio, con la previsión de que el procedimiento selectivo concluya en la última semana del próximo mes.