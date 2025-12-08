La capital y la provincia viven un intenso Puente de diciembre con alta afluencia y comercios llenos en pleno arranque navideño

Huelva vive este lunes una de las jornadas más concurridas del Puente de la Constitución, con calles llenas, gran movimiento turístico y un notable impulso a las compras navideñas. Aún sin cifras oficiales —que se conocerán a final de día—, tanto hoteleros como comerciantes coinciden en que la ciudad está “viviendo un puente muy positivo”.

Desde primera hora, la capital ha registrado un flujo constante de visitantes atraídos por la iluminación navideña, la programación municipal y el ambiente propio de estas fechas. Plazas y zonas comerciales como el centro, Isla Chica o La Merced amanecían con un trasiego continuo de familias, turistas y onubenses que aprovechaban el festivo para pasear, consumir y adelantar compras navideñas.

Los comercios locales hablan de un inicio de campaña “muy animado”, con niveles de venta que, según apuntan muchos establecimientos, “se acercan a los mejores fines de semana de diciembre”. Tanto tiendas de moda como perfumerías, jugueterías y negocios de hostelería están registrando desde el viernes un incremento notable de clientes. “Este puente suele ser clave, y este año se nota especialmente: la gente sale, consume y empieza ya a hacer sus compras importantes”, apuntan desde la asociación de comerciantes del centro.

En el ámbito turístico, los alojamientos de la capital y de zonas como la Costa Occidental, Doñana y la Sierra aseguran que el puente “está respondiendo muy bien”. Aunque prefieren no avanzar porcentajes, sí confirman que las reservas han sido dinámicas y que el buen tiempo ha contribuido a la llegada de visitantes de Andalucía, Extremadura y Portugal.

El ambiente navideño —reforzado por actividades culturales, mercadillos y la iluminación— se ha convertido en uno de los principales atractivos para los visitantes, que combinan ocio, gastronomía y compras en una jornada que consolida la importancia económica del puente para la ciudad.

En definitiva, Huelva vive un 8 de diciembre marcado por el movimiento, el consumo y el optimismo en el sector comercial y turístico, que considera este puente el verdadero pistoletazo de salida para la campaña de Navidad.