El Atlántico frena la ola de calor

Mientras amplias zonas de España soportan una intensa ola de calor con temperaturas que superan ampliamente los 40 grados, la provincia de Huelva vuelve a beneficiarse de una situación meteorológica privilegiada que la mantiene alejada de los registros más extremos. Aunque el calor también se deja sentir en el territorio onubense, especialmente en las comarcas del interior, la cercanía al océano Atlántico está actuando una vez más como un auténtico regulador natural de las temperaturas.

La diferencia resulta especialmente visible si se comparan los datos de Huelva con los de otras provincias andaluzas. Durante los episodios de calor intenso, ciudades como Córdoba, Sevilla o Jaén suelen alcanzar valores que superan con facilidad los 40 grados e incluso se aproximan a los 44 en las jornadas más extremas. Sin embargo, gran parte de la costa onubense se mantiene varios grados por debajo gracias a la influencia constante del mar.

Los meteorólogos explican que el Atlántico funciona como una enorme masa de aire templado capaz de suavizar los efectos de las altas temperaturas. Durante el día, las conocidas brisas marinas penetran desde la costa hacia el interior, renovando el aire y evitando que el mercurio alcance niveles tan elevados como los que se registran en otras zonas alejadas del mar.

Este fenómeno se aprecia especialmente en municipios costeros como Punta Umbría, Isla Cristina, Ayamonte, Cartaya o Lepe, donde las temperaturas suelen mantenerse dentro de márgenes mucho más soportables incluso durante los momentos más intensos de las olas de calor.

No ocurre lo mismo en algunas zonas del interior provincial. Comarcas como el Andévalo, la Cuenca Minera o determinadas áreas del Condado sí registran máximas significativamente más elevadas, aunque generalmente continúan situándose por debajo de los valores extremos que afectan al valle del Guadalquivir.

La situación convierte a la provincia en una especie de refugio climático dentro de Andalucía durante los meses de verano. No es casualidad que miles de personas procedentes de Sevilla, Córdoba, Badajoz o incluso Madrid elijan cada año las playas onubenses para escapar de las altas temperaturas que sufren en sus lugares de residencia.

Por eso, mientras la ola de calor vuelve a poner en alerta a numerosas regiones del país, la provincia observa el fenómeno desde una posición mucho más favorable. Una ventaja que no depende de la casualidad, sino de la presencia permanente de un vecino que lleva siglos condicionando la vida de los onubenses: el océano Atlántico.