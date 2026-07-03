La Aemet avisa: el calor extremo amenaza con quedarse varias semanas

El verano ha decidido instalarse sin fecha de salida. Tras una primera ola de calor que ya está dejando registros históricos en numerosos puntos de España, las previsiones meteorológicas invitan a pensar que el alivio tardará en llegar. Todo apunta a que julio estará dominado por un ambiente extremadamente cálido, con temperaturas muy por encima de la media y escasas precipitaciones.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que, al menos durante las dos próximas semanas, el calor continúe siendo el gran protagonista. Incluso no se descarta que esta situación se prolongue durante buena parte de la tercera semana del mes, dibujando un escenario de estabilidad atmosférica y jornadas sofocantes en gran parte del país.

Entre el 6 y el 12 de julio, los modelos meteorológicos anticipan temperaturas excepcionalmente altas en prácticamente toda la Península. Las anomalías térmicas serán especialmente acusadas en el norte y el oeste, aunque el ascenso de los termómetros se dejará sentir de forma generalizada. En numerosos valles y zonas del interior se volverán a superar los 40 grados, mientras que las lluvias seguirán siendo escasas.

A este calor diurno se sumarán unas noches cada vez más difíciles de soportar. Las conocidas como noches tropicales, con mínimas que oscilarán entre los 22 y los 24 grados, volverán a repetirse en buena parte del litoral mediterráneo y en amplias zonas del centro y del sur peninsular. En algunos puntos, incluso, los termómetros podrían no bajar de esas cifras, impidiendo que viviendas y calles lleguen a refrescar.

Si las previsiones se cumplen, Huelva afrontará un mes de julio marcado por un calor persistente, con jornadas muy exigentes desde el punto de vista meteorológico y un ambiente plenamente veraniego que, lejos de remitir, amenaza con convertirse en la tónica dominante de las próximas semanas.