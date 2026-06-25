San Juan del Puerto despide sus fiestas con una multitudinaria procesión del patrón

San Juan del Puerto puso este miércoles el punto y final a sus Fiestas Patronales de San Juan Bautista 2026 con la solemne procesión del patrón por las calles del municipio, en una jornada cargada de fervor, emoción y tradición que reunió a cientos de vecinos y visitantes.

El día grande comenzó desde primera hora con la tradicional bendición de las aguas del río Tinto y el lanzamiento de fuegos artificiales. Posteriormente se celebró la función principal en la parroquia, oficiada por el párroco Francisco Javier Real, seguida de la bajada de la imagen desde su hornacina y el multitudinario besapié al patrón.

Ya por la tarde, San Juan Bautista recorrió las calles de la localidad acompañado por hermandades, asociaciones religiosas, personas de promesa, la Corte de Honor y las autoridades locales. El cortejo estuvo arropado por cerca de cuarenta tamborileros del grupo Los Bravo, la Agrupación Musical Cristo de la Buena Muerte de Ayamonte y la Banda Municipal Villa de San Juan.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la primera levantá del paso, realizada en el interior del templo y dedicada a las víctimas y heridos del accidente de tráfico ocurrido en Adamuz.

Los tres supervivientes de San Juan del Puerto al accidente de Adamuz.

Posteriormente, a su paso por la recién inaugurada Casa Hermandad, la levantá fue protagonizada por Juan Beltrán, Alonso Minchón y Antonio Pérez, en reconocimiento a su implicación en este proyecto.

Procesión de San Juan Bautista

La alcaldesa, Rocío Cárdenas, hizo un balance muy positivo de unas fiestas que, según destacó, han vuelto a convertir a San Juan del Puerto en punto de encuentro para miles de personas. "Se ha mostrado un pueblo orgulloso de sus tradiciones y del carácter de su gente. El lema 'Acogedor sin igual' ha calado en multitud de personas que nos ven como un referente donde se vive bien y se disfruta aún mejor", señaló.

La regidora agradeció además el comportamiento de vecinos y visitantes durante unas celebraciones en las que las capeas, una de las señas de identidad del municipio con casi tres siglos de historia, se han desarrollado con normalidad, destacando la seguridad, el respeto a las reses y el ambiente de convivencia vivido durante todos los festejos.

Por su parte, el presidente de la Hermandad de San Juan Bautista, Juan Pérez, agradeció la implicación de todas las personas y colectivos que han hecho posible las fiestas y tuvo un recuerdo especial para su junta de gobierno, al concluir un mandato de cinco años. Visiblemente emocionado, pidió que "San Juan Bautista nos dé salud y prosperidad para muchos años" antes de protagonizar la última levantá de la procesión.

Con el regreso del patrón a su templo concluyeron unas fiestas que durante casi una semana han llenado San Juan del Puerto de tradición, devoción y ambiente festivo, consolidándose una vez más como una de las grandes citas del inicio del verano en la provincia de Huelva.