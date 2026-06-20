San Juan del Puerto alcanza el ecuador de unas fiestas multitudinarias

San Juan del Puerto vive intensamente sus Fiestas Patronales 2026 en honor a San Juan Bautista, que han alcanzado ya su ecuador con una elevada participación vecinal y un ambiente festivo que llena cada rincón del municipio desde el pasado 17 de junio.

Las celebraciones, consideradas una de las primeras grandes citas del verano onubense, están combinando tradición, música, devoción y convivencia en unas jornadas que, pese a las altas temperaturas, están registrando una importante afluencia de público tanto en el recinto ferial como en los distintos actos programados.

Las tradicionales capeas vuelven a ser uno de los grandes atractivos de las fiestas. Cada día, cientos de personas se congregan en la calle Pozonuevo y en la Plaza de Toros para disfrutar de los encierros, las sueltas de reses y las capeas organizadas con ganado de las ganaderías de Ramón Gómez “El Mocho”, Millares, Albarreal y Marcelino Acosta. A ello se suma la participación de jóvenes novilleros procedentes de distintas escuelas taurinas andaluzas.

La actividad también es constante en el recinto ferial, donde cerca de una treintena de casetas familiares mantienen un gran ambiente desde la inauguración oficial. La Caseta Municipal se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro gracias a las actuaciones de artistas y orquestas como La Gran Orquesta, Orquesta Poleá, Lorena Ternero, Los Marismeños, Iván Lagar, Juan José Almagro, Alba Cruzado, Orquesta Costa Luz y Carla Alemany.

La zona de conciertos continúa registrando una gran respuesta del público. Tras las actuaciones del Tributo a Camela y Las Chicas de la Farándula, la programación continuará con Barón Brandy, La Corredera, Moncho Chavea y la Orquesta Tentación, además de diferentes sesiones de DJs que animarán las madrugadas del recinto.

Las fiestas afrontan ahora sus jornadas más esperadas con la vista puesta en el próximo 24 de junio, festividad de San Juan Bautista. La jornada comenzará con los tradicionales fuegos artificiales y continuará con la función principal religiosa antes de la solemne procesión del patrón por las calles del municipio, uno de los momentos más emotivos y multitudinarios de todo el calendario festivo sanjuanero.

Con una programación que combina sus raíces más tradicionales con una amplia oferta lúdica, cultural y religiosa, San Juan del Puerto vuelve a consolidar sus fiestas patronales como una de las celebraciones más destacadas del inicio del verano en la provincia de Huelva.