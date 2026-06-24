El puerto de Punta Umbría renovará su protección antioleaje

La Junta de Andalucía invertirá cerca de dos millones de euros en la renovación del sistema de protección antioleaje del puerto de Punta Umbría. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha licitado las obras por un importe de 1.946.151 euros, con un plazo de ejecución previsto de ocho meses una vez adjudicados los trabajos.

La actuación permitirá mejorar la protección de la dársena deportiva frente a las fuertes corrientes, la elevada carrera de marea y el impacto del oleaje generado por el tránsito de embarcaciones a través de la canal de acceso al puerto.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha señalado que esta inversión forma parte del proceso de modernización de las instalaciones portuarias andaluzas y contribuirá a mejorar las condiciones tanto para el sector pesquero como para la actividad náutica y deportiva.

El proyecto contempla la remodelación de la barrera antioleaje que protege la dársena deportiva, formada por tres tramos que suman más de 360 metros. Los trabajos incluirán la sustitución de los módulos actuales por otros más resistentes y adaptados a las condiciones reales del entorno, además de un nuevo sistema de fijación mediante pilotes metálicos que ofrecerán una mayor estabilidad y durabilidad.

Esta actuación se suma a otras inversiones realizadas recientemente en el puerto puntaumbrieño, como la reparación del muro norte de la explanada portuaria, la adecuación de su entorno y la rehabilitación de las cubiertas de los cuartos de armadores y del centro de comercialización del pescado afectados por los temporales.

Según ha recordado la Junta, desde 2019 se han destinado más de 33 millones de euros a actuaciones de mejora en los siete puertos onubenses de titularidad autonómica.

Las empresas interesadas en ejecutar las obras podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 28 de agosto a través de la plataforma electrónica de contratación de la administración andaluza.