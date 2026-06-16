Los Premios Huelva de Periodismo ensalzan la información veraz y el talento

La Diputación Provincial de Huelva y la Asociación de la Prensa de Huelva han entregado los Premios Huelva de Periodismo 2025, unos galardones que reconocen los mejores trabajos informativos centrados en la realidad social, cultural, económica e histórica de la provincia y que este año han puesto el foco en la importancia del periodismo riguroso y veraz.

Los premiados de esta edición han sido Rafael López en la categoría de Radio, Miguel Ángel Gea en Televisión, Chema Rodríguez en Prensa y Josué Correa en Fotografía.

Durante el acto, el presidente de la Diputación, David Toscano, destacó el papel fundamental de los periodistas en un contexto marcado por la sobreabundancia de información y la proliferación de contenidos generados artificialmente. Toscano subrayó que el valor diferencial del periodismo reside en la capacidad de contrastar, verificar y convertir los datos en conocimiento útil para la ciudadanía.

Asimismo, defendió la importancia del periodismo de proximidad, al considerar que es el encargado de contar las historias de la provincia y poner rostro a quienes construyen la realidad de Huelva cada día.

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Huelva, Aurora Smet, señaló que los galardones representan un reconocimiento a los profesionales comprometidos con la sociedad onubense y destacó la elevada calidad de los trabajos presentados en esta edición.

Por su parte, el presidente del jurado, Manuel Ángel Vázquez Medel, resaltó tanto la calidad como la dimensión ética de los trabajos premiados y recordó que el periodismo veraz constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia.

En la categoría de Fotografía, el premio recayó por segundo año consecutivo en Josué Correa por la imagen ‘Pure Love’, publicada en Huelva Información. En Prensa fue reconocido el reportaje ‘El milagro de Doñana tras el peor incendio’, firmado por Chema Rodríguez en El Mundo.

En Televisión, el jurado distinguió el trabajo ‘Temporeras emprendedoras’, emitido en el programa Solidarios de Canal Sur TV y coordinado por Miguel Ángel Gea, mientras que en Radio el galardón fue para ‘La vuelta a Huelva en 80 pueblos’, de Rafael López en Onda Cero Huelva.

La edición de 2025 ha registrado una destacada participación con 64 trabajos presentados, consolidando estos premios como uno de los principales reconocimientos al periodismo que se realiza en y sobre la provincia de Huelva.