Matalascañas estrena su nuevo paseo marítimo

El Ayuntamiento de Almonte ha inaugurado este jueves el nuevo paseo marítimo de Matalascañas, una infraestructura completamente renovada tras los importantes desperfectos ocasionados por los temporales que azotaron la costa a comienzos de año.

La actuación ha permitido recuperar uno de los principales espacios de uso ciudadano y turístico del municipio, devolviendo la normalidad a un enclave clave para vecinos y visitantes a las puertas de la temporada alta.

La intervención ha consistido en la reconstrucción integral del paseo, mejorando tanto su estructura como su accesibilidad y seguridad. Con esta obra, el Consistorio culmina una actuación considerada prioritaria tras los daños sufridos por el litoral durante los episodios de fuerte oleaje registrados el pasado invierno.