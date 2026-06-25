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Matalascañas estrena su nuevo paseo marítimo

La actuación, impulsada por el Ayuntamiento de Almonte, devuelve la normalidad a uno de los espacios más emblemáticos del núcleo costero apenas cinco meses después de los graves daños causados por los temporales del pasado invierno.

 

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Nuevo paseo marítimo de Matalascañas
Matalascañas
Matalascañas estrena su nuevo paseo marítimo
Redacción
Redacción
25/06/26 - 17:16

El Ayuntamiento de Almonte ha inaugurado este jueves el nuevo paseo marítimo de Matalascañas, una infraestructura completamente renovada tras los importantes desperfectos ocasionados por los temporales que azotaron la costa a comienzos de año.

La actuación ha permitido recuperar uno de los principales espacios de uso ciudadano y turístico del municipio, devolviendo la normalidad a un enclave clave para vecinos y visitantes a las puertas de la temporada alta.

La intervención ha consistido en la reconstrucción integral del paseo, mejorando tanto su estructura como su accesibilidad y seguridad. Con esta obra, el Consistorio culmina una actuación considerada prioritaria tras los daños sufridos por el litoral durante los episodios de fuerte oleaje registrados el pasado invierno.