Matalascañas estrena su nuevo paseo marítimo
La actuación, impulsada por el Ayuntamiento de Almonte, devuelve la normalidad a uno de los espacios más emblemáticos del núcleo costero apenas cinco meses después de los graves daños causados por los temporales del pasado invierno.
El Ayuntamiento de Almonte ha inaugurado este jueves el nuevo paseo marítimo de Matalascañas, una infraestructura completamente renovada tras los importantes desperfectos ocasionados por los temporales que azotaron la costa a comienzos de año.
La actuación ha permitido recuperar uno de los principales espacios de uso ciudadano y turístico del municipio, devolviendo la normalidad a un enclave clave para vecinos y visitantes a las puertas de la temporada alta.
La intervención ha consistido en la reconstrucción integral del paseo, mejorando tanto su estructura como su accesibilidad y seguridad. Con esta obra, el Consistorio culmina una actuación considerada prioritaria tras los daños sufridos por el litoral durante los episodios de fuerte oleaje registrados el pasado invierno.