Más de 14.000 kilos de residuos extraídos del alcantarillado de Cartaya en lo que va de año

El Ayuntamiento de Cartaya, en colaboración con Aqualia, la empresa encargada de la gestión del Servicio Municipal de Agua, ha limpiado 7.500 metros lineales de tuberías de saneamiento y 400 pozos en lo que va de año. De estos trabajos se ha obtenido como resultado la extracción de más de 14.000 kg de residuos, que se espera que alcancen los 40.000 kg a final de año.

Estos residuos se eliminan con el objetivo de desatascar las rejillas y conducciones de agua sucia para asegurar que, cuando llueva, puedan evacuar el agua de las calles y evitar inundaciones, transportándola hasta las estaciones de depuración.

En el principio de otoño, estas tareas diarias se intensifican de cara a las posibles lluvias. Existe una planificación para incrementar estos trabajos en las distintas zonas de Cartaya dependiendo de la época del año. A modo de ejemplo, en el periodo estival se refuerzan las zonas costeras de El Rompido y Nuevo Portil, y en otoño se comienza el plan especial de limpieza de imbornales y tuberías para minimizar al máximo los efectos negativos que la lluvia pueda ocasionar en los puntos críticos conocidos del municipio, como son “La Pila”, Consolación, Fuente del Duque, la Cruz de los Milagros, Carretera Playa Cartaya o las calles Ecuador y Perú, entre otras.

El alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, acompañado de los concejales de Seguridad Ciudadana, Jose Mª Brito, y Urbanismo, Alfonso Martín, ha querido conocer de primera mano el desarrollo de estas labores acompañado de los responsables de Aqualia en la localidad, Delfín Moreno y Concha Barrena.

“Es crucial no arrojar nada a las alcantarillas para el buen estado del sistema de evacuación del agua de lluvia en la ciudad. No son papeleras, así que no debemos tirar dentro papeles, ni pipas, chicles, colillas, etc.”– ha señalado el alcalde.