Huelva luce 21 Banderas Azules y consolida su liderazgo en calidad turística y ambiental

Huelva ha recibido este año un total de 21 Banderas Azules, consolidándose como uno de los destinos costeros de referencia en Andalucía gracias a la calidad de sus playas, puertos e instalaciones vinculadas al turismo sostenible.

Los distintivos han sido entregados por el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa, acompañado por la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Teresa Herrera, el delegado de Fomento, Jaime Pérez, y el delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Pedro Yórquez.

Durante el acto, Correa destacó que estas distinciones son el resultado del trabajo conjunto de administraciones, profesionales y entidades para ofrecer a residentes y visitantes espacios seguros, sostenibles y de máxima calidad.

Las Banderas Azules son concedidas por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) y reconocen el cumplimiento de criterios relacionados con la calidad del agua, la gestión ambiental, la seguridad, los servicios y la educación ambiental.

Playas con Bandera Azul en Huelva (12)

Ayamonte: Isla Canela, Los Haraganes y Punta del Moral.

Cartaya: Caño de la Culata y San Miguel.

Huelva: Paraje Natural Marismas del Odiel.

Isla Cristina: La Casita Azul y Playa Central.

Isla Cristina-Lepe: Islantilla.

Lepe: Santa Pura.

Moguer: Playa del Parador de Mazagón (Castilla).

Punta Umbría: Playa de Punta Umbría (tramo El Albergue).

Puertos deportivos con Bandera Azul (6)

Asociación Deportiva Náutica Nuevo Portil (Cartaya).

Puerto Deportivo de Ayamonte.

Puerto Deportivo de Isla Cristina.

Puerto Deportivo de Mazagón.

Puerto Deportivo de El Terrón (Lepe).

Puerto Deportivo de Punta Umbría.

Embarcación turística distinguida (1)

La embarcación turística Gran Guerrero, de Excursiones Marítimas Isleñas y con base en Isla Cristina, revalida un año más este reconocimiento ambiental.

Centros Azules (2)

La provincia cuenta este año con dos Centros Azules:

La Casita Azul (Isla Cristina).

Centro de Interpretación del Litoral (nuevo distintivo incorporado este año).

Durante el acto también se destacó que Islantilla será sede del III Congreso Internacional Bandera Azul, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre. El encuentro reunirá a expertos, instituciones y profesionales de distintos países para abordar los retos del turismo sostenible y la conservación del litoral.

Con estos 21 reconocimientos, Huelva refuerza su posición como uno de los destinos costeros más valorados de Andalucía, gracias a la calidad ambiental de sus playas y a su apuesta por un modelo turístico basado en la sostenibilidad y el respeto al entorno natural.