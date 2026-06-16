Gibraleón reivindica la diversidad como herramienta contra la despoblación

Gibraleón ha celebrado la jornada intercultural ‘Descubriéndote’, una iniciativa que ha convertido la diversidad cultural en protagonista de un encuentro destinado a fortalecer la cohesión social y combatir la despoblación en el medio rural.

La actividad, organizada por la Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur (FECONS), el Ayuntamiento de Gibraleón y la Fundación La Caixa, reunió en el Centro de Día de la Tercera Edad a vecinos de diferentes edades y nacionalidades en torno a la gastronomía, la música y el intercambio de experiencias.

La programación incluyó una muestra gastronómica intercultural, talleres de música africana y la entrega de premios de un concurso de relatos escolares orientado a promover entre los más jóvenes valores como la convivencia, el respeto a la diversidad y el compromiso con el entorno rural.

La jornada forma parte del Proyecto de Desarrollo Integral en Gibraleón (PDIG), una iniciativa puesta en marcha a finales de 2025 para afrontar algunos de los principales desafíos del mundo rural, como la pérdida de población, la falta de oportunidades para los jóvenes y la integración de colectivos vulnerables.

La concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Gibraleón, Elena Rodríguez, destacó la importancia de este tipo de actividades para favorecer el conocimiento mutuo entre culturas y avanzar hacia una sociedad más inclusiva y participativa.

Por su parte, el presidente de FECONS, Marius Nsadap, subrayó que la lucha contra la despoblación debe abordarse también desde el fortalecimiento de los vínculos comunitarios y el sentimiento de pertenencia al territorio, especialmente entre jóvenes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.

Además de las actividades culturales, el proyecto contempla acciones relacionadas con la formación, la inclusión digital, la empleabilidad y el acompañamiento social. Durante los últimos meses se han desarrollado talleres de competencias digitales, habilidades personales y formación sociosanitaria dirigidos principalmente a personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

La iniciativa, que tendrá una duración de tres años, aspira a llegar a más de un millar de personas y convertirse en un modelo de intervención social para otros municipios afectados por el reto demográfico.

Desde las entidades organizadoras se ha valorado positivamente la respuesta obtenida en esta primera jornada, que ha servido para reforzar la convivencia y poner en valor la diversidad cultural como un activo para el desarrollo de los pueblos.