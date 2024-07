Denuncian una masacre de gorriones y jilgueros en la poda municipal de La Palma del Condado

Ecologistas en Acción de Huelva ha sabido y comprobado que se están realizando trabajos de poda y arboricultura durante esta semana en las vías públicas del municipio de La Palma del Condado, destruyendo los numerosos nidos de aves protegidas y sus crías que se encuentran en ellos.

La destrucción de nidos y hábitats es constitutivo de delito según las leyes y el Código Penal español, por lo que la organización ha puesto los hechos en conocimiento del Ayuntamiento, la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, para que investiguen lo ocurrido y se depuren responsabilidades.

Pollo devorado por las hormigas

Ecologistas en Acción, Mujeres por Doñana y el Colectivo Ratrea han realizado una visita y calculan que la masacre afecta a más de cien nidos de gorriones y jilgueros, con cuatro o cinco pollitos en cada uno de ellos.

Solo en el Parque Manuel Díaz de la localidad se han contabilizado 38 nidos destruidos. Ambas especies están incluidas como Especie Reproductora en la Lista Roja de las Aves de España, con la categoría LC. Por la fecha en que estamos, de cría, de las aves urbanas, está prohibido molestar, retirar los nidos o destruirlos así como sus hábitats, por las leyes europeas, nacionales y por convenios internacionales.

SEO/BirdLife calcula que entre 2008 y 2018 las poblaciones de gorriones descendieron en España un 21%, lo que significa 30.000.000 de gorriones menos.

Restos de nidos

Los arbolistas podadores de palmeras y naranjos, que deben de conocer la normativa relativa a su profesión, están realizando estos trabajos de poda tirando y destruyendo los nidos, y las personas trabajadoras que van detrás recogiendo los restos caídos para su depósito en vertedero o quema, no hacen distinción ni se preocupan por recoger los pollos que no han muerto en la caída o no se están comiendo las hormigas y los barren también.

Además, estos trabajos de arboricultura se están realizando a destiempo.

Bien es sabido en el sector tanto forestal como de arboricultura y jardinería, que la época recomendada para la poda de árboles y ramas es de octubre a marzo debido a dos factores determinantes: por un lado con calor, en verano, el árbol está trasladando los nutrientes desde las hojas a las raíces, no soportan las podas y se debilitan más que en invierno; por otro lado, las aves urbanas que anidan en los árboles de las calles y parques están en plena época de cría entre final de marzo y septiembre.

En particular, según los Estándares Europeos de Poda de Árboles, traducidos por la Asociación Española de Arboricultura, se recomienda la poda de hojas secas de palmeras tras las heladas en zonas donde las haya, pero no en verano, para evitar plagas (picudo rojo) y enfermedades.

En este marco, Ecologistas en Acción recuerda que la legislación prohíbe dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a todos los animales silvestres.

Además, desde su última modificación del año 2015, el Código Penal considera una pena de prisión de hasta dos años para quien destruya las especies silvestres o realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración.

La organización ecologista se hace eco del juicio celebrado en Huelva la pasada primavera contra un pintor que destruyó 10 nidos de aviones en plena cría en 2022 en Aracena. Este profesional incumplió normas que debe cumplir en el ejercicio de su trabajo, y ha sido condenado, sancionado con el pago de una multa de 60 euros por nido destruido, e inhabilitado para el ejercicio de la caza.