Calañas vive una jornada histórica con la coronación de su patrona

Calañas se dispone a vivir este sábado uno de los acontecimientos religiosos más importantes de su historia reciente con la coronación canónica de la Virgen de la Coronada, patrona y Alcaldesa Honoraria Perpetua de la localidad.

La jornada quedará marcada para siempre en la memoria colectiva de los calañeses, que acompañarán a su imagen más venerada en un día cargado de emoción, fe y simbolismo.

El momento central de la celebración tendrá lugar en la tarde del 20 de junio. A las 19.00 horas, la Virgen saldrá de la parroquia rumbo al lugar donde se desarrollará el solemne acto de coronación canónica, previsto para las 20.00 horas. Será entonces cuando la imagen reciba una distinción que reconoce siglos de devoción popular y la profunda vinculación de la patrona con el pueblo de Calañas.

Tras la ceremonia, comenzará una procesión extraordinaria que se prolongará durante toda la noche y buena parte de la jornada siguiente. Miles de personas están llamadas a acompañar a la Virgen de la Coronada en un recorrido histórico por algunos de los rincones más emblemáticos del municipio.

La comitiva realizará paradas en enclaves tan significativos como la Fuente del Paseo El Real, la Plaza Hermanos Álvarez Quintero, la Plaza Virgen de España, la Peña de los Seises y la Plazoleta Vicente El Calañés, donde se esperan momentos de especial emoción y fervor popular.

La entrada de la patrona en la parroquia está prevista para las 14.30 horas del domingo, culminando así una procesión extraordinaria de cerca de veinte horas que promete convertirse en uno de los episodios más recordados de la historia reciente de Calañas.

La coronación canónica de la Virgen de la Coronada supone un reconocimiento a una devoción profundamente arraigada en el municipio y convierte este fin de semana en una cita histórica para generaciones de vecinos que han esperado durante años este acontecimiento.