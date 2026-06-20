Calañas corona a su Patrona en una jornada histórica e inolvidable

Calañas ha vivido este sábado una de las jornadas más emotivas y trascendentales de su historia reciente con la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Coronada, Patrona y Alcaldesa Honoraria Perpetua de la localidad.

Miles de vecinos y devotos han acompañado a la imagen en un día cargado de emoción, fervor y sentimiento, que quedará para siempre en la memoria colectiva de varias generaciones de calañeses. Desde primeras horas de la tarde, las calles del municipio se llenaron de público para presenciar un acontecimiento largamente esperado y que marca un antes y un después en la historia religiosa de Calañas.

El acto solemne de la Coronación Canónica estuvo presidido por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y reunió a la Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora de la Coronada, al Ayuntamiento de Calañas, autoridades civiles y religiosas y a centenares de fieles que quisieron acompañar a la Virgen en este momento histórico.

La coronación se celebró en El Real, convertido en el epicentro de una jornada marcada por la fe, la emoción y el orgullo de todo un pueblo. La imposición de la corona fue recibida con una profunda emoción por los asistentes, que respondieron con aplausos y vivas a la Patrona.

Tras la ceremonia, Nuestra Señora de la Coronada inició una procesión extraordinaria por las calles de Calañas, recorriendo algunos de los enclaves más emblemáticos del municipio en una manifestación de fe que se prolongará durante toda la noche.

La Coronación Canónica supone el reconocimiento oficial a siglos de devoción hacia una imagen profundamente arraigada en la identidad de Calañas. Un acontecimiento que quedará grabado para siempre en la memoria colectiva de un pueblo que este 20 de junio ha escrito una de las páginas más importantes de su historia.