Almonte se suma a la Ruta del Vino para impulsar el turismo y recuperar su tradición vitivinícola

El Ayuntamiento de Almonte ha iniciado los trámites para incorporarse a la Asociación Ruta del Vino Condado de Huelva, una iniciativa que busca potenciar el turismo en la comarca mediante la promoción conjunta del vino, la gastronomía, la cultura, el paisaje y los recursos patrimoniales de los municipios participantes.

Con esta adhesión, el Consistorio pretende ampliar las posibilidades de promoción turística del municipio y abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico vinculadas al turismo experiencial y al patrimonio cultural del territorio.

Desde el Ayuntamiento destacan que la incorporación permitirá a Almonte integrarse en una estrategia comarcal de mayor alcance, reforzando su presencia dentro de una oferta turística capaz de atraer a visitantes interesados en la enogastronomía, la historia y las tradiciones del Condado de Huelva.

La iniciativa tiene además un marcado componente identitario. El proyecto servirá para recuperar y poner en valor la histórica vinculación de Almonte con la actividad vitivinícola, un sector que durante décadas formó parte de la economía y la vida social del municipio.

La Ruta del Vino Condado de Huelva está impulsada por la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y cuenta con la participación de ayuntamientos, la Diputación Provincial y el Consejo Regulador, con el objetivo de consolidar una oferta turística común basada en la cultura del vino y los productos del territorio.

Entre sus principales fines figuran la promoción del enoturismo, la coordinación de iniciativas turísticas conjuntas, la organización de actividades culturales y gastronómicas, así como la defensa de los intereses turísticos de los municipios adheridos.

Además de Almonte, forman parte de este proyecto localidades como Bollullos Par del Condado, La Palma del Condado, Moguer, Rociana del Condado, Niebla, Palos de la Frontera, Hinojos, Villalba del Alcor, Lucena del Puerto, San Juan del Puerto, Trigueros, Gibraleón y Beas, entre otras.

El procedimiento para formalizar la adhesión incluye la aprobación de la documentación necesaria y la solicitud de los informes técnicos correspondientes. Asimismo, el expediente será sometido a información pública durante un mes para que cualquier persona interesada pueda consultarlo y presentar las alegaciones que considere oportunas.

Con este paso, Almonte refuerza su apuesta por la diversificación turística y por la puesta en valor de elementos que forman parte de su historia y de la identidad del Condado, integrándose en un proyecto que busca consolidar a la comarca como uno de los referentes del enoturismo en Andalucía.