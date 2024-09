Crecen un 24,59% las infracciones penales en Huelva desde 2018

El Partido Popular ha alertado sobre el “aumento de la inseguridad” en la provincia de Huelva tras una reunión de los diputados nacionales en Lepe en la que se han abordado varios temas, entre ellos la seguridad ciudadana.

El encuentro, en el que ha estado presente el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González; la secretaria general, Berta Centeno; junto a los diputados onubenses Bella Verano y Manuel García Félix; y los senadores Juan Manuel González y Carmelo Romero; han manifestado su preocupación por el notable incremento de la criminalidad en la provincia, apoyándose en los datos más recientes publicados por el Ministerio del Interior.

Según las cifras oficiales, las infracciones penales registradas en Huelva entre enero y junio de 2024 ascendieron a 11.537, lo que supone un incremento del 24,59% en comparación con el mismo período de 2018, cuando se registraron 9.260 delitos. “Este aumento se produce en un contexto de mayor inquietud ciudadana, ya que la diferencia de 2.277 delitos adicionales refleja un claro deterioro de la seguridad en la provincia”, ha alertado Bella Verano.

Los populares han subrayado que este repunte de la criminalidad es un indicativo preocupante de la gestión actual de la seguridad por parte del Gobierno. “No solo existe una carencia significativa de agentes, sino que además el Ejecutivo tiene la intención de reducir aún más los recursos destinados a la seguridad en los municipios rurales. Esta medida también afectaría a la provincia de Huelva, donde ya se ha anunciado la reducción de tres puestos en Almonaster la Real, Alájar y Corteconcepción.

Reunión del PP

INFRAESTRUCTURAS

Asimismo, el presidente ha denunciado hoy que el “abandono” del Gobierno de Sánchez a la provincia agrava la situación no solo en materia de seguridad sino también en infraestructuras. “Nos encontramos, además, ante una realidad innegable: desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, hemos sido testigos de un abandono sistemático de las inversiones en la provincia de Huelva. Lo hemos denunciado en repetidas ocasiones, pero los agravios del gobierno socialista con Huelva no han hecho más que aumentar”.

El proyecto del AVE Sevilla-Huelva sigue siendo una “incógnita”. “No tenemos noticias ni plazos claros, lo que confirma la falta de predisposición del Gobierno” para avanzar en esta infraestructura clave. Además, el popular ha añadido que la reciente falta de respuesta y compromiso en el Congreso por parte del ministro Puente ante la demanda de los onubenses de conectar mediante un corredor ferroviario el Algarve con Huelva y el resto de Andalucía demuestra el poco interés del PSOE por esta provincia.

En cuanto a las infraestructuras hídricas, la situación no ha cambiado. Proyectos esenciales como la Ley de Trasvase, el Túnel de San Silvestre y la Presa de Alcolea siguen paralizados. Si hablamos de carreteras y vías de comunicación, la situación es igualmente preocupante. Nuestras carreteras se encuentran en malas condiciones, y no queremos más parcheos en la A-49, “exigimos una actuación integral que garantice la seguridad”.

Otro claro agravio es la situación de nuestras playas. Un verano más “ha pasado sin respuestas ante el mal estado de algunas zonas” del litoral onubense. “Y qué decir del aeropuerto. El Gobierno de España pretende anular ahora la declaración de interés general que conseguimos en 2009 para el proyecto del futuro aeropuerto de Huelva”, ha afirmado.

En definitiva, “Huelva no puede seguir siendo marginada y olvidada por el Partido Socialista. Desde el Partido Popular, no vamos a permitir ni aceptar este abandono ni esta injusticia que afecta de manera tan directa a nuestra provincia. Aunque Sánchez castigue a Huelva, que quede claro: el Partido Popular no se va a olvidar de los onubenses”.