Rental y Gigantes del Basket reúnen en Huelva a empresarios, deportistas y políticos.

El acto comenzó con una bienvenida de David Toscano, quien puso de manifiesto la importancia de la celebración de este tipo de eventos, además de destacar la figura del CEO de Reental, Eric Sánchez, vecino de Aljaraque. Además, invitó a todos los asistentes a venir a Huelva y conocerla, ya que es una ciudad que está en pleno crecimiento y donde se están desarrollando muchos proyectos importantes.

Invitados al evento

Tras la bienvenida se dio paso a Eric Sánchez, CEO de Reental, quien explicó a todos los asistentes el uso que actualmente se le da a la tecnología blockchain (y particularmente a la tokenización) en diferentes sectores empresariales y deportivos, así como también explicó el ejemplo del uso en su empresa, dedicada a la tokenización inmobiliaria.

Eric Sánchez

Para acabar, se llevó a cabo una mesa redonda donde se contó con el propio Eric Sánchez, Lucila Pascua, (ex jugadora profesional, internacional y actual presidenta de la asociación de jugadoras), Jesús Vázquez (presidente del Recreativo de Huelva y ex jugador profesional de fútbol), Susana Entero (General Manager Iberia Kellanova) y Sergio Sánchez (ex jugador profesional de baloncesto y responsable de expansión de Gigantes del Basket), quien hizo también de presentador del evento. En la mesa redonda se dieron interesantes visiones de cómo los deportistas profesionales afrontan el cambio de deportista a profesional laboral, además de comentar la importancia que tiene para ellos, el contar una educación financiera que en la mayoría de los casos no existe.

Para terminar, se llevó a cabo el networking entre los invitados con un cóctel amenizado por un grupo musical y en un espacio incomparable como es la terraza chill out de Lamiya.