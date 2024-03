Banco del Barrio Obrero, en memoria de Ángel Abril

Hace unos días tuve la oportunidad de charlar un ratito con mi buena amiga May Abril (la amiga de los gatos), la cual se mostraba muy feliz y contenta, pues, en el entrañable Barrio Obrero, le habían dedicado un banco a su padre, que el año pasado nos dejó para siempre a los 97 años de edad.

May Abril con su padre

May me contaba que su padre hizo toda su vida en el recinto y que había un banco donde su progenitor echaba todas las horas que podía sentado, por lo que no era de extrañar que todos los vecinos le llamaran "el banco de Ángel Abril" .

Hay que recordar, tal y como me dice May, que Huelva era una pequeña ciudad marinera que recibía una revolución industrial desconocida en España de mano de los herederos del mayor imperio jamás conocido.

Me cuentan, igualmente, que las personas llegaban a Huelva en busca del trabajo que prometía semejante actividad. Tal fue el éxodo que no había viviendas suficientes para todos los trabajadores, y el ayuntamiento permitía la construcción de chozas en los terrenos aledaños a la fábrica de harina. Las casas de los ingleses ofrecían un modelo de vivienda en el lado opuesto. Era de entender, ante la necesidad, que aún siendo unifamiliares casi no habría habitación que no ocupara una familia al completo.

Ángel Abril fue uno de esos niños que vivieron en el Barrio Obrero, pues su tío trabajaba para la "Compañía" y lo acogió con él. Allí vivió hasta que su tío se jubiló, pero siempre ha estado vinculado al barrio obrero, el de sus amores. Ángel paseaba a diario con sus perros y se quejaba, en sus últimos años, de que no había donde descansar. Lógico, arrancaron los bancos en época del botellón y sin ninguna presencia policial.

Ahora parece que la cosa ha cambiado, y aunque con los temores del pasado, el ayuntamiento ha colocado como avanzadilla de un proyecto mucho más ambicioso, el primer banco modelo Huelva, banco dedicado a Ángel Abril, con lo que se le seguirá recordando eternamente.

Banco dedicado a Ángel Abril

Sin lugar a duda, una bonita iniciativa de la Asociación de Vecinos del Barrio Obrero y el Ayuntamiento de Huelva.