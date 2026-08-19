Kolo Muani cambia las apuestas de Juventus tras un acuerdo de €50 millones

Juventus cerró el 2 de agosto el regreso definitivo de Randal Kolo Muani por €38 millones garantizados, con hasta €12 millones adicionales sujetos a objetivos. El delantero firmó hasta el 30 de junio de 2031 después de marcar 10 goles en 22 partidos durante su primera etapa en Turín. Esa producción explica la inversión; sus cinco goles en 41 encuentros durante 2025–26 introducen la duda. Las cuotas de temporada disponibles después de 1xBet acceso, la operación puede influir en las previsiones de puntos y clasificación europea. No elimina la incertidumbre sobre su posición ni asegura que repetirá su mejor versión durante una campaña completa.

Un precio escalonado para cinco temporadas

La cifra fija se pagará durante cuatro ejercicios financieros. Los objetivos de rendimiento pueden elevar el traspaso hasta €50 millones, mientras los costes accesorios podrían sumar otros €3,2 millones. El compromiso máximo divulgado alcanza €53,2 millones, aunque esa cantidad no debe confundirse con el precio garantizado.

La estructura reparte el desembolso y vincula una parte relevante al rendimiento. Juventus conoce al jugador, pero también apuesta por que recupere su mejor nivel y lo mantenga.

La contratación de Kerim Alajbegovic por €30 millones el mismo día confirma una renovación ofensiva. Kolo Muani llega con una ventaja: ya conoce el vestuario y el ritmo competitivo del club.

Los mercados necesitan ver su función real

La incorporación puede mejorar las previsiones de puntos y las cuotas para terminar entre los cuatro primeros, porque añade un delantero con producción previa en el club. También puede influir en los mercados de goles del equipo y en los futuros por el título. Sin precios comparables antes y después del anuncio, no corresponde afirmar que las cuotas ya se movieron. Las líneas individuales dependerán de su posición y de los minutos esperados. Sus 10 goles en 22 partidos ofrecen una base favorable; los cinco tantos del curso siguiente exigen moderación. El mercado deberá decidir cuánto pesa la familiaridad frente a esa caída reciente.

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Dos temporadas ofrecen lecturas opuestas

Su primera etapa dejó 10 goles y tres asistencias en 22 apariciones. Esa tasa supera un gol cada tres partidos y sugiere que pudo atacar espacios con eficacia dentro de una estructura conocida. Juventus terminó cuarta y obtuvo la clasificación para la Champions durante ese curso.

El siguiente año fue menos convincente. En 41 partidos con Tottenham registró cinco goles y cinco asistencias. Cuatro de esos tantos llegaron en la Champions, pero su producción total quedó lejos de la mostrada en Turín.

Los contextos tácticos cambian y el reparto de minutos altera cualquier promedio. Aun así, la caída obliga a preguntar si Juventus recupera al delantero de 2024–25 o confía en que el entorno anterior reactive un rendimiento que no mantuvo después.

Su antecedente en Eintracht Frankfurt aporta otra referencia: 23 goles en 46 partidos durante 2022–23. El historial demuestra capacidad, aunque no una regularidad idéntica en cada equipo.

El sistema definirá su techo

Kolo Muani puede jugar como referencia central, donde su velocidad castiga defensas adelantadas. También puede actuar junto a otro delantero y atacar desde un costado interior. La segunda opción reduce su responsabilidad como finalizador único, pero exige coordinación para no ocupar los mismos espacios.

Su movilidad puede mejorar las transiciones. Una recuperación gana valor cuando el primer pase encuentra a un atacante capaz de correr detrás de la última línea. Esa cualidad no aparece siempre en goles o asistencias, aunque modifica la profundidad del ataque.

La familiaridad debería acortar parte de la adaptación. No elimina la competencia ni garantiza un lugar fijo. El contrato largo sugiere que Juventus lo proyecta como pieza estable; la distribución de minutos mostrará si será la referencia principal.

La inversión se medirá durante toda la temporada

Juventus ha reducido una parte del riesgo al fichar a un jugador que ya rindió en su sistema. El resto permanece abierto: debe definir su posición y convertir un contrato largo en producción sostenida.

El primer indicador será su papel en el once. Después llegará una prueba más exigente, la continuidad. Si recupera la eficacia de su cesión inicial, la inversión variable tendrá sentido deportivo. Si repite el rendimiento de 2025–26, los €38 millones garantizados resultarán más difíciles de justificar.