Economía circular en el mundo del motor: por qué reutilizar piezas de coche tiene sentido

Motores, alternadores, cajas de cambios: componentes que funcionan perfectamente, pero que pueden terminar sin utilizar si nadie sabe que están disponibles. Ese desperdicio es, hoy, uno de los grandes retos del sector automotriz.

La industria del automóvil ya trabaja en revertir esa lógica. Por un lado, los grandes fabricantes ya aplican inteligencia artificial para mejorar el mantenimiento predictivo y reducir el desperdicio de recursos en toda la cadena de valor. Un impulso tecnológico que va de la mano de otras prácticas más tradicionales como es la reutilización de piezas usadas como estrategia de economía circular a través de la visita a desguaces o portales como despiecesde.El objetivo no es solo ahorrar dinero: también se trata de evitar que material funcional termine en la chatarra desperdiciado.

La industria automotriz ya apuesta por la economía circular

El sector del automóvil invierte cada vez más en digitalización para reducir ineficiencias en toda su cadena productiva. En concreto, el uso de la inteligencia artificial en automoción puede generar ahorros de entre el 10% y el 30% según el área de aplicación. Esa cifra incluye mantenimiento predictivo, logística y desarrollo de producto.

En esta línea, la IA generativa impulsa la eficiencia del diseño y la producción hasta un 30% en algunos procesos del automóvil. Ese tipo de eficiencia también se aplica a decidir qué piezas usadas merece la pena recuperar antes de desguazar un vehículo completo.

Reutilizar piezas de coche reduce residuos industriales de forma directa

Un desguace que destruye piezas funcionales genera residuos innecesarios. Un desguace que las recupera, en cambio, alarga su vida útil y reduce la necesidad de fabricar componentes nuevos desde cero. Esa diferencia, multiplicada por miles de vehículos al año, tiene un impacto importantísimo en el volumen de chatarra industrial y contaminación

Además, la adquisición de piezas como pueden ser los mismos motores a través de portales coo https://www.ventademotores.es/ pueden llegar a suponer un ahorro medio del 70% frente al precio de los nuevos. Por ello, la demanda de piezas usadas no deja de crecer en España, así como en el resto de Europa, coincidiendo, además, con un periodo de inflación que afecta a los bolsillos de todos los ciudadanos.

De hecho, el ahorro económico es la puerta de entrada más habitual a la economía circular del motor. Reparar un coche con piezas usadas certificadas cuesta, como hemos mencionado, entre un 60% y un 70% menos que hacerlo con recambios nuevos.

Algo que gana peso sobre todo cuando hablamos de vehículos con varios años de antigüedad, donde invertir en piezas nuevas no siempre compensa el valor del coche. En este tipo de vehículos, adquirir un motor de segunda mano en www.motorsegundamano.net puede ser mucho más rentable que acudir al fabricante para tener uno nuevo, gozando además de mucha seguridad debido a que una gran parte de los motores provienen de vehículos en los que el motor no se había visto afectado.

El motor de segunda mano, la pieza con mayor impacto circular

Sobre los motores, este es, probablemente, el componente donde la economía circular tiene más sentido económico y ambiental. Fabricar un motor nuevo exige materiales, energía y procesos industriales considerables. Reutilizar uno en buen estado evita repetir ese coste de forma innecesaria cuando el motor original todavía funciona correctamente.

Debido a ello, cada vez son más los portales que se han sofisticado a la hora de ofrecer motores de desguace mediante presupuesto personalizado, una fórmula que permite ajustar precio y disponibilidad según el modelo exacto que necesita cada conductor. Así, estas empresas facilitan que los conductores dispongan de un motor que aún dispone de muchos kilómetros por recorrer.

Dónde encontrar piezas y motores de segunda mano con garantía

Elegir bien el proveedor es esencial a la hora de hacer una compra segura o correr un riesgo innecesario. Por ello, conviene priorizar plataformas que ofrecen un catálogo verificado, que aporten garantía por escrito y muestran la trazabilidad del origen de cada pieza. En concreto, algunos criterios a tener en cuenta antes de comprar estas piezas de coches de segunda mano son:

Verificar que la pieza tenga garantía mínima de varios meses

Comprobar el kilometraje o estado del componente

Confirmar compatibilidad exacta con el modelo del vehículo

Acudir a plataformas con reseñas o historial verificable

La industria automotriz avanza hacia procesos más eficientes gracias a la inteligencia artificial, una misma lógica de eficiencia que se traslada al mercado de piezas usadas, donde plataformas especializadas de despiece y venta de motores de segunda mano ya gestionan millones de componentes recuperados con ahorros de hasta el 70% para el consumidor.