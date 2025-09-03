Cumple con la normativa fiscal y laboral: software para factura electrónica y fichaje obligatorio

En primer lugar, con la cuenta atrás para la facturación electrónica, que será obligatoria a partir de 2026. Y, también, con la aprobación del anteproyecto de ley que especifica que el control horario deberá realizarse por vía electrónica exclusivamente.

En este escenario, es importante que todas las empresas y profesionales sepan cómo adaptarse a la nueva normativa para no incurrir en posibles sanciones. Cabe recordar que el desconocimiento de una ley no exime de su cumplimiento. Por ello, vamos a analizar cuál es la solución más adecuada para facilitar la adaptación digital de estos procesos.

Un cambio que afecta a todo tipo de empresas y autónomos

Aunque algunas empresas ya han introducido los sistemas digitales de control horario y facturación, para muchas pymes sigue siendo algo por explorar. En muchos casos, ni siquiera tienen claro qué herramientas deben utilizar para cumplir con la normativa.

Por ejemplo, según la nueva normativa de reducción del horario laboral, ya no será válido registrar la jornada en un documento Excel, puesto que no permite realizar una trazabilidad a tiempo real ni se puede automatizar.

Y, en el caso de las facturas, tampoco será válido enviarlas mediante un documento PDF por correo electrónico. Desde el momento en que entre en vigor la normativa, cualquier factura electrónica para empresas y autónomos deberá gestionarse a través de una plataforma certificada para ello.

Recuerda que, si tu empresa tributa en el Impuesto de Sociedades, la obligatoriedad de emitir facturas electrónicas entrará en vigor el 1 de enero de 2026. En el caso de los autónomos y resto de empresas, la fecha clave será el 1 de julio de 2026.

Solución digital: software de facturación electrónica y control horario

La mejor opción que tienen las empresas y autónomos para cumplir con los nuevos requisitos digitales es contratar un software de facturación electrónica y control horario digital.

A través de soluciones digitales como la que ofrecemos en CEGID, la gestión de la facturación y el fichaje horario no solo resulta más sencilla tanto para los trabajadores como para los responsables, sino que cumple con la obligatoriedad legal.

Además, permite centralizar estas dos tareas, esenciales para cualquier empresa, en un software desarrollado para que sea útil, intuitivo y accesible. Y, sobre todo, para que no tengas que preocuparte por si estás efectuando los registros o tramitando las facturas acorde a la ley.