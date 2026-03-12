Comparativa de herramienta de email marketing 2026 para hacer crecer tu empresa: Mailrelay vs Mailjet
En 2026, el email marketing sigue siendo un pilar estratégico para empresas que buscan conectar con sus clientes de manera directa y efectiva. Elegir la plataforma adecuada no solo impacta en la entregabilidad, sino también en la capacidad de personalización, automatización y crecimiento de la empresa.
Por eso, realizar una comparativa de herramienta de email marketing se vuelve fundamental para tomar decisiones acertadas. Plataformas como Mailrelay permiten iniciar campañas sin inversión inicial, enviar grandes volúmenes y crear emails personalizados capaces de mejorar la experiencia del usuario y aumentar la fidelización.
En este artículo, analizaremos en profundidad cómo Mailrelay se compara con Mailjet, destacando ventajas clave para empresas de todos los tamaños, incluyendo pequeñas startups y grandes corporaciones.
Comparativa de herramienta de email marketing: factores clave para elegir en 2026
Seleccionar la plataforma correcta de email marketing implica evaluar múltiples aspectos que impactan directamente en la eficiencia de las campañas. Una comparativa de herramienta de email marketing debe considerar:
- Capacidad de envío y contactos
- Planes gratuitos y escalabilidad
- Personalización y automatización
- Soporte técnico y accesibilidad
- Infraestructura y entregabilidad
Estas características determinan si la herramienta elegida permitirá crecer sin problemas, evitar limitaciones y mantener una comunicación profesional con los suscriptores. Además, permiten planificar estrategias de crecimiento a largo plazo sin depender de costes adicionales imprevistos.
Tabla comparativa: Mailrelay vs Mailjet
|
Característica
|
Mailrelay
|
Mailjet
|
Plan gratuito
|
Hasta 80.000 emails/mes
|
Limitado
|
Contactos gratuitos
|
Hasta 20.000
|
Menor capacidad
|
Idioma del panel
|
Español
|
Inglés
|
Soporte técnico
|
Teléfono, chat y tickets
|
Tickets
|
Editor de emails
|
Visual con IA
|
Visual
|
Automatizaciones
|
Disponibles en plan gratuito
|
Limitadas
|
Estadísticas
|
Tiempo real
|
Disponibles
|
Infraestructura
|
IPs propias optimizadas
|
Compartida
|
Escalabilidad
|
Ideal para millones de envíos
|
Proyectos medianos
Esta comparativa revela que Mailrelay ofrece ventajas estratégicas para empresas que buscan escalar sin sorpresas, comenzando con un plan gratuito robusto y completo.
Ventajas de Mailrelay frente a Mailjet
Al evaluar esta comparativa de herramienta de email marketing, destacan varios aspectos donde Mailrelay sobresale:
1- Plan gratuito amplio y escalable
- Hasta 80.000 emails/mes
- Hasta 20.000 contactos
- Ideal para emprendedores, pymes y startups
- Permite probar campañas reales sin inversión inicial
- Facilita validar estrategias antes de comprometer presupuesto
2- Personalización y emails dinámicos
La personalización es clave en el marketing moderno. Mailrelay permite:
- Crear emails personalizados mediante variables dinámicas
- Segmentar la audiencia por intereses, compras o comportamiento
- Mejorar la tasa de apertura, clics y conversiones
- Adaptar contenidos según la interacción previa del usuario
3- Entregabilidad garantizada
- IPs propias optimizadas para cada envío
- Algoritmos de reputación de dominio
- Monitorización constante de campañas
- Mayor probabilidad de llegar a la bandeja principal
- Reducción significativa de correos marcados como spam
4- Automatización avanzada
Mailrelay ofrece flujos automatizados incluso en la versión gratuita:
- Bienvenida de nuevos suscriptores
- Recordatorios de carrito abandonado
- Campañas de fidelización y reactivación
- Newsletters programadas
- Integración de secuencias de seguimiento según comportamiento del usuario
5- Soporte técnico en español
- Teléfono, chat y tickets
- Resolución rápida de incidencias
- Atención cercana y personalizada
- Panel intuitivo en español, facilitando la gestión
- Ideal para equipos que buscan soporte inmediato sin barreras idiomáticas
Por qué la personalización es la clave del éxito
Una comparativa de herramienta de email marketing no estaría completa sin evaluar la personalización. En 2026, los usuarios esperan emails personalizados, relevantes y útiles:
- Asuntos que se adapten a intereses del destinatario
- Contenido dinámico según comportamiento previo
- Segmentación avanzada para mejorar conversiones
- Recomendaciones de productos o servicios basadas en historial
Mailrelay facilita la implementación de estas estrategias, incluso para usuarios sin experiencia técnica, gracias a su editor visual con inteligencia artificial. Esta capacidad de personalización convierte cada envío en una experiencia única para el suscriptor.
Editor visual con inteligencia artificial
El diseño de newsletters se ha simplificado gracias a la tecnología. Mailrelay permite:
- Crear correos visualmente atractivos sin conocimientos de HTML
- Generar sugerencias de texto y contenido mediante IA
- Optimizar la estructura del email para máxima efectividad
- Mantener consistencia visual en campañas masivas
Esto acelera la creación de campañas profesionales y garantiza que cada email personalizado cumpla con los objetivos de engagement y conversión.
Automatización y escalabilidad para crecer sin límites
La automatización es esencial para empresas que buscan eficiencia:
- Flujos de bienvenida
- Emails transaccionales y recordatorios
- Campañas de retención y reactivación
- Programación avanzada de newsletters
- Integración con CRM y sistemas de ventas
Mailrelay ofrece estas funciones desde su plan gratuito, mientras que Mailjet limita muchas de ellas, especialmente para bases de datos grandes. Esto permite que las empresas puedan escalar sin tener que cambiar de plataforma en el futuro.
Infraestructura y entregabilidad: un factor decisivo
La entregabilidad define si tus campañas llegan realmente a los usuarios:
- Mailrelay: IPs propias, algoritmos de optimización, reputación de dominio y monitorización constante
- Mailjet: infraestructura compartida que puede afectar la entrega de correos
Empresas con grandes volúmenes de envío se benefician especialmente del enfoque de Mailrelay. Además, los algoritmos inteligentes reducen la probabilidad de que los mensajes terminen en spam, algo crítico para mantener la confianza de los suscriptores.
Integración con otras herramientas
Una ventaja adicional de Mailrelay es su capacidad de integrarse con otros sistemas, permitiendo un marketing más completo:
- Sincronización con CRM y plataformas de ecommerce
- Conexión con herramientas de analítica y automatización
- Permite medir el ROI de cada campaña con estadísticas avanzadas
- Facilita la creación de flujos omnicanal que combinan email, SMS y notificaciones
Esto convierte a Mailrelay en una solución integral para empresas que buscan maximizar su presencia digital.
¿Qué herramienta elegir según tu empresa?
Al analizar la comparativa de herramienta de email marketing, conviene considerar:
- Tamaño de la base de datos
- Volumen mensual de envíos
- Necesidad de soporte en español
- Funcionalidades de personalización y automatización
- Integración con otras plataformas
Mailrelay es ideal para proyectos que buscan comenzar sin inversión inicial y escalar progresivamente, mientras que Mailjet puede ser útil para necesidades técnicas específicas pero con restricciones en su plan gratuito y soporte.
Mailrelay, la opción más completa
Elegir la plataforma adecuada de email marketing en 2026 puede marcar la diferencia entre campañas limitadas y estrategias profesionales efectivas. La comparativa de herramienta de email marketing evidencia que Mailrelay ofrece ventajas claras:
- Plan gratuito amplio y escalable
- Capacidad de crear emails personalizados
- Automatización avanzada incluso sin coste inicial
- Soporte técnico cercano y en español
- Infraestructura optimizada para grandes volúmenes
- Integración con CRM y herramientas de analítica
Para empresas que desean crecer sin sorpresas, Mailrelay representa la opción más lógica y completa, permitiendo implementar campañas profesionales desde el primer día y construir relaciones sólidas con sus clientes.
Su combinación de escalabilidad, personalización y soporte cercano la hace ideal para empresas que buscan optimizar sus estrategias de marketing digital y alcanzar resultados medibles de manera sostenible.