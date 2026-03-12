Comparativa de herramienta de email marketing 2026 para hacer crecer tu empresa: Mailrelay vs Mailjet

En 2026, el email marketing sigue siendo un pilar estratégico para empresas que buscan conectar con sus clientes de manera directa y efectiva. Elegir la plataforma adecuada no solo impacta en la entregabilidad, sino también en la capacidad de personalización, automatización y crecimiento de la empresa.

Por eso, realizar una comparativa de herramienta de email marketing se vuelve fundamental para tomar decisiones acertadas. Plataformas como Mailrelay permiten iniciar campañas sin inversión inicial, enviar grandes volúmenes y crear emails personalizados capaces de mejorar la experiencia del usuario y aumentar la fidelización.

En este artículo, analizaremos en profundidad cómo Mailrelay se compara con Mailjet, destacando ventajas clave para empresas de todos los tamaños, incluyendo pequeñas startups y grandes corporaciones.

Comparativa de herramienta de email marketing: factores clave para elegir en 2026

Seleccionar la plataforma correcta de email marketing implica evaluar múltiples aspectos que impactan directamente en la eficiencia de las campañas. Una comparativa de herramienta de email marketing debe considerar:

Capacidad de envío y contactos

Planes gratuitos y escalabilidad

Personalización y automatización

Soporte técnico y accesibilidad

Infraestructura y entregabilidad

Estas características determinan si la herramienta elegida permitirá crecer sin problemas, evitar limitaciones y mantener una comunicación profesional con los suscriptores. Además, permiten planificar estrategias de crecimiento a largo plazo sin depender de costes adicionales imprevistos.

Tabla comparativa: Mailrelay vs Mailjet

Característica Mailrelay Mailjet Plan gratuito Hasta 80.000 emails/mes Limitado Contactos gratuitos Hasta 20.000 Menor capacidad Idioma del panel Español Inglés Soporte técnico Teléfono, chat y tickets Tickets Editor de emails Visual con IA Visual Automatizaciones Disponibles en plan gratuito Limitadas Estadísticas Tiempo real Disponibles Infraestructura IPs propias optimizadas Compartida Escalabilidad Ideal para millones de envíos Proyectos medianos

Esta comparativa revela que Mailrelay ofrece ventajas estratégicas para empresas que buscan escalar sin sorpresas, comenzando con un plan gratuito robusto y completo.

Ventajas de Mailrelay frente a Mailjet

Al evaluar esta comparativa de herramienta de email marketing, destacan varios aspectos donde Mailrelay sobresale:

1- Plan gratuito amplio y escalable

Hasta 80.000 emails/mes

Hasta 20.000 contactos

Ideal para emprendedores, pymes y startups

Permite probar campañas reales sin inversión inicial

Facilita validar estrategias antes de comprometer presupuesto

2- Personalización y emails dinámicos

La personalización es clave en el marketing moderno. Mailrelay permite:

Crear emails personalizados mediante variables dinámicas

mediante variables dinámicas Segmentar la audiencia por intereses, compras o comportamiento

Mejorar la tasa de apertura, clics y conversiones

Adaptar contenidos según la interacción previa del usuario

3- Entregabilidad garantizada

IPs propias optimizadas para cada envío

Algoritmos de reputación de dominio

Monitorización constante de campañas

Mayor probabilidad de llegar a la bandeja principal

Reducción significativa de correos marcados como spam

4- Automatización avanzada

Mailrelay ofrece flujos automatizados incluso en la versión gratuita:

Bienvenida de nuevos suscriptores

Recordatorios de carrito abandonado

Campañas de fidelización y reactivación

Newsletters programadas

Integración de secuencias de seguimiento según comportamiento del usuario

5- Soporte técnico en español

Teléfono, chat y tickets

Resolución rápida de incidencias

Atención cercana y personalizada

Panel intuitivo en español, facilitando la gestión

Ideal para equipos que buscan soporte inmediato sin barreras idiomáticas

Por qué la personalización es la clave del éxito

Una comparativa de herramienta de email marketing no estaría completa sin evaluar la personalización. En 2026, los usuarios esperan emails personalizados, relevantes y útiles:

Asuntos que se adapten a intereses del destinatario

Contenido dinámico según comportamiento previo

Segmentación avanzada para mejorar conversiones

Recomendaciones de productos o servicios basadas en historial

Mailrelay facilita la implementación de estas estrategias, incluso para usuarios sin experiencia técnica, gracias a su editor visual con inteligencia artificial. Esta capacidad de personalización convierte cada envío en una experiencia única para el suscriptor.

Editor visual con inteligencia artificial

El diseño de newsletters se ha simplificado gracias a la tecnología. Mailrelay permite:

Crear correos visualmente atractivos sin conocimientos de HTML

Generar sugerencias de texto y contenido mediante IA

Optimizar la estructura del email para máxima efectividad

Mantener consistencia visual en campañas masivas

Esto acelera la creación de campañas profesionales y garantiza que cada email personalizado cumpla con los objetivos de engagement y conversión.

Automatización y escalabilidad para crecer sin límites

La automatización es esencial para empresas que buscan eficiencia:

Flujos de bienvenida

Emails transaccionales y recordatorios

Campañas de retención y reactivación

Programación avanzada de newsletters

Integración con CRM y sistemas de ventas

Mailrelay ofrece estas funciones desde su plan gratuito, mientras que Mailjet limita muchas de ellas, especialmente para bases de datos grandes. Esto permite que las empresas puedan escalar sin tener que cambiar de plataforma en el futuro.

Infraestructura y entregabilidad: un factor decisivo

La entregabilidad define si tus campañas llegan realmente a los usuarios:

Mailrelay : IPs propias, algoritmos de optimización, reputación de dominio y monitorización constante

: IPs propias, algoritmos de optimización, reputación de dominio y monitorización constante Mailjet: infraestructura compartida que puede afectar la entrega de correos

Empresas con grandes volúmenes de envío se benefician especialmente del enfoque de Mailrelay. Además, los algoritmos inteligentes reducen la probabilidad de que los mensajes terminen en spam, algo crítico para mantener la confianza de los suscriptores.

Integración con otras herramientas

Una ventaja adicional de Mailrelay es su capacidad de integrarse con otros sistemas, permitiendo un marketing más completo:

Sincronización con CRM y plataformas de ecommerce

Conexión con herramientas de analítica y automatización

Permite medir el ROI de cada campaña con estadísticas avanzadas

Facilita la creación de flujos omnicanal que combinan email, SMS y notificaciones

Esto convierte a Mailrelay en una solución integral para empresas que buscan maximizar su presencia digital.

¿Qué herramienta elegir según tu empresa?

Al analizar la comparativa de herramienta de email marketing, conviene considerar:

Tamaño de la base de datos

Volumen mensual de envíos

Necesidad de soporte en español

Funcionalidades de personalización y automatización

Integración con otras plataformas

Mailrelay es ideal para proyectos que buscan comenzar sin inversión inicial y escalar progresivamente, mientras que Mailjet puede ser útil para necesidades técnicas específicas pero con restricciones en su plan gratuito y soporte.

Mailrelay, la opción más completa

Elegir la plataforma adecuada de email marketing en 2026 puede marcar la diferencia entre campañas limitadas y estrategias profesionales efectivas. La comparativa de herramienta de email marketing evidencia que Mailrelay ofrece ventajas claras:

Plan gratuito amplio y escalable

Capacidad de crear emails personalizados

Automatización avanzada incluso sin coste inicial

Soporte técnico cercano y en español

Infraestructura optimizada para grandes volúmenes

Integración con CRM y herramientas de analítica

Para empresas que desean crecer sin sorpresas, Mailrelay representa la opción más lógica y completa, permitiendo implementar campañas profesionales desde el primer día y construir relaciones sólidas con sus clientes.

Su combinación de escalabilidad, personalización y soporte cercano la hace ideal para empresas que buscan optimizar sus estrategias de marketing digital y alcanzar resultados medibles de manera sostenible.