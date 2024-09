Un Recre sin defensa (2-2)

Cuatro partidos jugados, ninguna victoria, ninguna portería a cero y nueve goles encajados. Los números, como el algodón, no engañan. El Recreativo es un equipo sin defensa en este arranque de temporada. Se ha vuelto a demostrar esta noche en el Nuevo Colombino con el insatisfactorio empate frente al Sevilla Atlético (2-2). Los albiazules, que llegaron a mandar por dos tantos a cero, desaprovecharon tan suculenta renta por su fragilidad atrás.

Alineación del Recre frente al filial del Sevilla.

Consciente de la necesidad de abrir la cuenta de victorias por la vía de urgencia, Abel Gómez revolucionó la alineación. Hasta cinco novedades (Rubén Serrano, Alberto López, Luis Alcalde, António Domínguez y Njalla) presentó el once local. Los damnificados por la debacle ante el Betis Deportivo fueron Raúl Navas, Davinchi, Keita, Zelu y David Soto. En la pizarra, era un equipo poseer el balón, llevar la iniciativa, dominar e ir a por el triunfo desde el arranque.

También lo fue en el verde. El gol de Njalla, tras una larga combinación y un error de la zaga sevillista mediante, recompensó las buenas intenciones del Decano en una primera parte más que aceptable, visto lo visto hasta la fecha.

El choque se puso aún más de cara cuando Caye Quintana decidió hacer el gol de la noche y, posiblemente, uno de los mejores goles de la temporada. El delantero isleño pisó área, burló a su marcador con un regate eléctrico y pese a haberse cambiado la pelota de pierna, la puso cerca de la escuadra. Golazo.

Ahí debió morir el partido y nacer la primera victoria del Recreativo. Si no fuera por la debilidad del sistema defensivo. Esta vez el rival no retrató tanto a los centrales, como a los laterales y, especialmente, al pivote. Así, los pupilos de Jesús Galván lograron la igualada en apenas cinco minutos. La carga 'banzai' que lideró Óscar del Pozo en los últimos minutos no alteró el desenlace.

-FICHA TÉCNICA

RECREATIVO: Rubén Gálvez; Dani Perejón, Alejandro Gálvez, Rubén Serrano, Alberto López (Davinchi, min.76); César Moreno, David del Pozo; Nico Njalla (Pablo Caballero, min.81), Antonio Domínguez (David Soto, min.61), Luis Alcalde (Zelu, min.76); y Caye Quintana (Sergi Armero, min.61).

SEVILLA ATLÉTICO: Alberto; Darío, Ramón, Castrín, Oso, Rivera (Hormigo, min.63), Manu Bueno, Sierra (Antonetti, min.63), Mateo Mejía (Nico Guillén, min.72), Isra (Ibra Sow, min.92) y García Pascual (Alexandro, min.77).

GOLES: 1-0 (min.24) Njalla; 2-0 (min.47) Caye Quintana; 2-1 (min.51) Isra; y 2-2 (min.56) Mateo Mejía, de penalty.

ÁRBITRO: Domínguez Cervantes, del Comité Andaluz. Amonestó a los los locales Alberto López, Rubén Serrano, Alejandro Gálvez, Davinchi y César Moreno; y a los visitantes Miguel Sierra, Castrín, Mateo Mejía, Isra, Ramón y Alberto.

CAMPO: Nuevo Colombino.