Prematuro adiós al sueño del Ciudad de Huelva Femenino (60-64)

Se acabó. El Ciudad de Huelva Femenino se ha despedido del sueño del ascenso a la LF-2 tras perder frente a la Universidad de Valladolid (60-64), en un partido igualado que se decidió en el último minuto de juego. Es la segunda derrota en dos jornadas de las chicas de Celes Vizcaíno, que afrontarán este sábado como un trámite su despedida de la Fase de Ascenso.

El CDHF mejoró su imagen y prestaciones respecto al primer envite ante el CB Terralfás, si bien, su escaso poder en la pintura volvió a ser un hándicap díficil de superar a lo largo de un duelo que fue una montaña rusa. Tras un primer cuarto nivelado (15-15), las locales se vieron por detrás en el marcador llegado el descanso (36-41), para reaccionar nada más reanudarse la batalla.

Los mejores momentos del Ciudad se tradujeron en cinco puntos de ventaja (40-35, min.24), pero la UVA replicó con un parcial de cero a doce (40-47, min.28). Afortunadamente, un triple de Nuri mitigó el temporal (43-49, al término del tercer cuarto). El último periodo principió con un '3+1' de Barranco, certificando que el cuadro de Celes vive y muere del triple.

Salinas, la base de la UVA, manejaba el juego a su antojo, pero dos nuevos triples de Barranco y Cánovas precipitaron el empate (53-53, min.34). Imaz respondió con tres canastas dignas de su número, el 23 de Michael Jordan (53-58, min.36). Y más triples onubenses, esta vez con la firma de Nuri, devolvieron las tablas al luminoso (60-60, min.39).

Salinas, quien si no, rubricó su partidazo anotando una canasta decisiva, pues el CDH ya no vería más el aro. Es más, cometería un grave error al regalarle dos tiros libres a Salinas cuando sólo perdía por dos puntos y aún había tiempo para remontar. La base de la Universidad de Valladolid no falló (60-64, a 22 segundos) y el sueño del ascenso quedó roto.

-FASE ASCENSO A LIGA FEMENINA-2

-PRIMERA JORNADA

Universidad de Valladolid - CTEIB Andratx (69-50)

Ciudad de Huelva - CB Terralfás (52-67)

-SEGUNDA JORNADA

CTEIB Andratx - CB Terralfás (42-71)

Ciudad de Huelva - Universidad de Valladolid (60-64)

-TERCERA JORNADA

CB Terralfás - Universidad de Valladolid (Sábado, 17.00 horas)

Ciudad de Huelva - CTEIB Andratx (Sábado, 19.00 horas)

-CLASIFICACIÓN

Universidad de Valladolid: 2-0 CB Terralfas: 2-0 Ciudad de Huelva: 0-2 CTEIB Andratx: 0-2

*El primer clasificado asciende directo. El segundo jugará el domingo un partido frente al segundo del otro grupo, consiguiendo el ascenso el ganador de ese envite.