Nadie dijo que ascender fuera fácil (1-0)

De un tiempo a esta parte, la liga es una montaña rusa para el Recreativo. Cada vez que juega en el Nuevo Colombino, sube como la espuma. Cada vez que lo hace lejos de Huelva, sus acciones bajan como un banco en quiebra. Hoy tocaba actuar a domicilio y de nuevo se ha visto al equipo ramplón como visitante, esta vez, a beneficio de un Real Murcia que gracias a su apretada victoria sobre los albiazules (1-0), se mantiene en la pelea por la quinta plaza.

Nada, en todo caso, que deba alarmar. Sabido es que en la segunda vuelta, los partidos son aún más difíciles que en la primera, especialmente fuera de casa. Además, el Recre sigue dependiendo de si mismo para ser quinto, objetivo que probablemente consiga amarrando los encuentros como local y arañando algún punto en salidas muchos más accesibles que los recientes viajes a Málaga o Murcia. Y ya habrá tiempo en el 'play-off' de ganarle a un 'grande'.

La puesta en escena del Recre fue buena, aunque sin generar ocasiones de gol. El Real Murcia, en cambio, se aferró a sus individualidades. Así Dani Vega puso un centro fantástico que Loren convirtió en gol con un certero cabezazo. Acusó el golpe el Decano, que deambuló durante el resto del primer tiempo. El pase por vestuarios, reactivó al cuadro de Abel Gómez, que dominó en la segunda parte, sobre todo a raiz de la expulsión de Dani Vega.

Once contra diez, llegaron las ocasiones onubenses, pero De la Rosa y Alcalde no tuvieron ni la fortuna ni el acierto de otras tardes. Con el Recreativo exponiéndose, el Murcia pudo sentenciar de no ser por el 'milagro diario' de Rubén Gálvez. En los últimos minutos, los pimentoneros supieron jugar ese otro fútbol al que se refería Luis Aragonés, tanganas y expulsión de Abel incluidas, para certificar la derrota de los recreativistas. Nadie dijo que ascender sea fácil.

-FICHA TÉCNICA

REAL MURCIA: Manu García; José Ruiz, Rofino, Alberto González, Marc Baró, Sabit, Isi Gómez (Enol Coto, min.75), Pedro León (Larrea, min.62), Loren (Carrión, min.86), Carrillo (Amín, min.75) y Dani Vega.

RECREATIVO: Rubén Gálvez; Sergio Díez (Antoñito, min.88), Alejandro Gálvez (Álvaro Bustos, min.63), Rubén Serrano, Rahim; Josiel Núñez, Del Pozo (Iago Díaz, min.88); Antonio Domínguez, Luis Alcalde (Miguelete, min.77), De la Rosa (Raúl Navas, min.88); y Caye Quintana.

GOL: 1-0 (min.27) Loren.

ÁRBITRO: Gorllo Escamilla, del Comité Valenciano. Expulsó al local Dani Vega (min.72) por doble amarilla. Amonestó a los pimentoneros Carrillo, Marc Baró, Dani Vega y Rofino; y a los visitantes De la Rosa, Alejandro Gálvez y Rubén Serrano.

CAMPO: Nueva Condomina, 10.941 espectadores.