Lucena vuelve a ser la capital nacional del voley barro

Lucena del Puerto volverá a convertirse del 25 al 29 de agosto en el epicentro nacional del voley barro con la celebración de la 29ª edición del Torneo Español y el 24º Campeonato de España, una cita que se ha consolidado como uno de los acontecimientos deportivos más singulares del calendario provincial y que cada año reúne a más participantes y público.

El vicepresidente de la Diputación de Huelva, José Manuel Zamora, ha destacado la trayectoria del campeonato y ha atribuido su crecimiento al trabajo desarrollado durante años por el Club Internacional de Voley Barro y el Ayuntamiento de Lucena del Puerto.

El alcalde, Álvaro Regidor, ha señalado que alcanzar casi tres décadas de competición demuestra que el voley barro es ya un evento plenamente consolidado, pero también con capacidad para seguir creciendo. "Durante estos años, el voley barro ha conseguido algo que para nosotros es fundamental: unir deporte, convivencia, diversión y promoción de nuestro pueblo", ha apuntado.

Regidor ha puesto además en valor el impacto que tiene la competición para el municipio, ya que durante estos días Lucena recibe a jugadores, familiares y aficionados procedentes de distintos puntos, convirtiéndose en un importante escaparate turístico.

El regidor ha agradecido especialmente la implicación del club, la organización, voluntarios, trabajadores municipales, empresas colaboradoras y vecinos, "porque este campeonato no sería posible sin la implicación de todo un pueblo".

Un torneo que nació en 1993

El voley barro nació en Lucena del Puerto en julio de 1993 de la mano de Juan Rogelio Pardavila, técnico municipal de Deportes, exprofesor de Educación Física y entrenador internacional de voleibol.

Tres décadas después, aquella iniciativa se ha convertido en una competición reconocida a nivel nacional y en una de las principales señas de identidad deportiva del municipio.

Pardavila ha destacado especialmente el carácter familiar de la cita y el protagonismo que tendrán los más pequeños. "Los equipos de élite que vienen a ganar premios económicos es prácticamente secundario" frente al número de niños y familias que participan, ha señalado.

Para esta edición se habilitarán dos pistas destinadas a los menores, que contarán además con dos monitores facilitados por el Ayuntamiento para atender a los participantes.

Más equipos y árbitros federados

La organización espera volver a superar las cifras de participación del pasado año y trabaja para completar el cuadro masculino, inicialmente previsto para 16 equipos. "La cuestión es que nadie que venga se quede sin jugar", ha explicado Pardavila.

La competición de veteranos también pretende ganar protagonismo en esta edición, mientras que otra de las novedades será la presencia de árbitros federados en las tres pistas principales durante todos los días, salvo la jornada inaugural dedicada a los participantes más pequeños.

El torneo se prolongará durante cinco jornadas y tendrá su punto final con la entrega de trofeos y medallas a los participantes, especialmente a los menores, además de diferentes actividades preparadas por el Ayuntamiento.

Pardavila resume la dimensión alcanzada por el evento asegurando que, con la excepción del Campeonato Nacional de Voley Playa, "no hay ningún evento en toda España que sea tan fuerte, en cuanto a asistencia de público, participantes y ambiente" como el voley barro de Lucena del Puerto.