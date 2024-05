Lío en Italia con un futbolista onubense

Se llama José Antonio Gómez Márquez, aunque todo el mundo le conoce como Joselito. Es de Huelva y hace cuatro años cambió su tierra por Italia buscando ser futbolista profesional. Un sueño que parecía más cerca que nunca de cumplirse cuando fichó por el Hellas Verona, club que milita en la Serie A, la primera división italiana. Pero el sueño ha devenido en pesadilla.

"He sufrido incumplimiento de contrato durante más de un año, manipulación de documentación y malos tratos hacia mi", ha denunciado en las redes sociales el centrocampista onubense, que ahora cuenta con 20 años y que laboralmente sigue ligado al combinado transalpino, si bien, no entra en los planes de la entidad.

Pese a haber hecho la pretemporada con la primera plantilla y entrar en la convocatoria para un encuentro de Copa, Joselito no sólo no ha jugado ni un solo minuto en la presente campaña, si no que finalmente ha sido apartado de la dinámica del primer equipo y del filial. Una situación que nuestro futbolista ha denunciado ante la FIFA.

"Aunque he intentado llegar a un acuerdo (para rescindir su contrato), no me ha quedado más remedio que dejar la situación en manos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación", ha anunciado el ex de las categorías inferiores del Recreativo de Huelva y de la Agrupación Deportiva Pérez Cubillas.