El líder descabalga al Recreativo del 'play-off' (3-2)

Perdió el Recre en Castellón (3-2), lo que unido al triunfo del Ceuta sobre el Algeciras (3-2), saca a los albiazules del 'play-off' de ascenso al fútbol profesional. Una noticia que, no por esperada, deja de ser una mala noticia, si bien, no es el fin del mundo. El Decano está a un solo punto del quinto puesto y hay jornadas y argumentos para darle la vuelta a la tortilla.

Se demostró en Castalia, en el partido más difícil posible: ante el líder y en casa ajena. Cierto que en el primer tiempo, se temió lo peor. Abel Gómez diseñó un once con dos extremos (De la Rosa y, la gran novedad, Bustos) y un falso 'nueve' (Alcalde). A falta del delantero que debió llegar en enero, era la mejor forma de suplir la baja del 'pichichi' Caye Quintana. 'Spoiler', no funcionó.

Un ataque del Castellón.

El Castellón encajonó al Recreativo de Huelva y la insistencia local encontró su premio en los goles de Douglas y Antonio Domínguez, este último en propia meta y al filo del descanso. Cualquier equipo se habría desmoronado, especialmente tras este último golpe de infortunio. Pero en el segundo tiempo, los recreativistas resurgieron de sus cenizas.

Lance del Castellón-Recre.

En una lección de orgullo, superación y valentía, el Recreativo pasó de dominado a dominador. Y en dos minutos mágicos, igualó el marcador. Alcalde recortó distancias al transformar un claro penalti -¡¡¡el primero que le pitan al Decano en un año!!!-, y si tiempo para pestañear, Del Pozo culminaba un gran pase de Josiel para burlar al portero y nivelar el resultado.

La alegría duró poco en el banquillo visitante, pues instantes después, el colegiado señalaba otro penalti, este mucho menos claro, a favor del Castellón. Isra Suero no perdonó desde los once metros. El Recre ya no levantaría cabeza, si bien, dispondría de alguna que otra oportunidad para volver a empatar. Pero un equipo que tutea al líder en su campo, es un equipo de 'play-off'.

-FICHA TÉCNICA

CASTELLÓN: Gonzalo; Chirino, Alberto, Salva Ruiz (Jozhua, min.77); Douglas, Julio Gracia (Villahermosa, min.62), Lottin (Moyita, min.62), Manu Sánchez, Medunjanin (Raúl Sánchez, min.77); Suero (Óscar Gil, min.87) y De Miguel.

RECREATIVO: Rubén Gálvez; Sergio Díez (Antoñito, min.72), Trapero (Gorka Iturraspe, min.88), Rubén Serrano, Rahim; Josiel Núñez, David del Pozo; Antonio Domínguez (Miguelete, min.78), Álvaro Bustos (Iago Díaz, min.72), De la Rosa; y Luis Alcalde.

GOLES: 1-0 (min.36) Douglas; 2-0 (min.44) Antonio Domínguez, en propia meta; 2-1 (min.60) Luis Alcalde, de penalti; 2-2 (min.62) David del Pozo; y 3-2 (min.68) Isra Suero, de penalti.

ÁRBITRO: Campos Salinas, del Comité Murciano. Amonestó a los locales Julio Gracia y Gonzalo; y al visitante Antoñito.

CAMPO: Castalia.