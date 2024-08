Laura García Caro: "Estoy reventada, pero contenta"

"Reventada, pero contenta". Así está Laura García-Caro tras conquistar un diploma en la prueba de los 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de París. "Lo he dado todo. No tenía más. Ha sido una temporada en la que he tenido que reponerme y estoy muy orgullosa de mí, de lo que estoy consiguiendo", ha señalado a TVE al poco de concluir la carrera.

Para la onubense, este diploma olímpico "es una recompensa a muchísimos años de trabajo y entrenamientos. Ha sido una prueba dura. Lo he sufrido un montón y al final he dado el máximo. Es una emoción muy grande competir en París, debajo de la torre Eiffel. Estoy disfrutando un montón por la gente de Lepe y todo el mundo que ha venido a verme".

Laura García Caro en París.

La marchadora lepera aún podría tener una opción de subir al podio si la Real Federación Española de Atletismo la incluye en uno de los dos equipos que competirán el próximo miércoles en el relevo mixto. "La Federación tiene que elegir, no depende de mi. Espero estar ahí, aunque esté o no, seguro que España estará en lo más alto", sentencia.

-EL PALMARÉS DE LAURA GARCÍA CARO

-JUEGOS OLÍMPICOS

2021, Tokio: Trigésimo cuarta

2024, París: Séptima. Diploma Olímpico

–CAMPEONATOS DEL MUNDO

2014, Mundial sub-20: Cuarta

2015, Mundial Absoluto: Trigésimo segunda

2017, Mundial Absoluto: Novena

2019, Mundial Absoluto: Trigésimo tercera

2022, Mundial Absoluto: Sexta

2023, Mundial por Equipos Mixtos: Bronce

-JUEGOS IBEROAMERICANOS

2022, Iberoamericano Absoluto: Oro en 10 kilómetros

-CAMPEONATOS DE EUROPA

2013, Europeo Júnior: Quinta

2015, Europeo sub-23: Bronce

2017, Europeo sub-23: Descalificada

2018, Europeo Absoluto: Sexta

2024, Europeo Absoluto: Cuarta

-COPAS DE EUROPA

2013, Copa de Europa sub-20: Sexta

2015, Copa de Europa Absoluta: Décima

2017, Copa de Europa Absoluta: Bronce

2019, Copa de Europa Absoluta: Plata

2021, Copa de Europa Absoluta: Bronce

-CAMPEONATOS DE ESPAÑA

2018, Nacional Absoluto: Plata en 10 kilómetros

2019, Nacional Absoluto: Bronce en 10 kilómetros

2021, Nacional Absoluto: Bronce en 35 kilómetros

2021, Nacional Absoluto: Bronce

2021, Nacional Absoluto: Bronce en 10 kilómetros

2022, Nacional Absoluto: Plata en 35 kilómetros

2022, Nacional Absoluto: Plata

2022, Nacional Absoluto: Oro en 10 kilómetros

2024, Nacional Absoluto: Plata

*Todos los resultados son en 20 kilómetros, salvo que se indique otra distancia.