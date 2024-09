Alerta amarilla en el Recreativo (1-0)

No hay motivos para el alarmismo, pero sí para la preocupación. Tras perder hoy en el feudo del filial del Villarreal (1-0), el Recreativo de Huelva se encuentra en alerta amarilla. Los albiazules todavía no han ganado y apenas han conquistado tres de los quince puntos disputados hasta la fecha. La afición está de uñas y no le faltan razones para ello. Si el Decano no corrige el rumbo pronto, la alarma se volverá roja y peligrará el cuello de Abel Gómez.

-FICHA TÉCNICA

VILLARREAL B: Iker Álvarez; Joseda, Espigares, Jean Ives, Arnau Solá (Cristo, min.66), Víctor Moreno (Facundo Vivero, min.86), Tiago (Hugo Pérez, min.86), Rodrigo (Brais Val, min.77), Ojeda, Etta Eyong y Pau Cabanes (Fabio Blanco, min.77).

RECREATIVO: Rubén Gálvez; Dani Perejón (Keita, min.86), Alejandro Gálvez, Rubén Serrano, Alberto López (David Soto, min.66); Camará (César Moreno, min.66), David del Pozo; Nico Njalla (Sergi Armero, min.75), Luis Alcalde, Davinchi y Caye Quintana (Pablo Caballero, min.75).

GOL: 1-0 (min.58′) Tiago.

ÁRBITRO: Ojaos Valera, del Comité Murciano. Amonestó a los locales Etta Eyong y Ojeda; y al visitante David del Pozo.

CAMPO: Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Villarreal.