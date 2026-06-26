Huelva abre la convocatoria del XXIX Salón de Otoño de Pintura con 9.000 euros en premios

El Ayuntamiento de Huelva ha publicado las bases de la XXIX edición del Salón de Otoño de Pintura, una de las citas más consolidadas del panorama artístico andaluz y nacional, cuya convocatoria abrirá el plazo de inscripción del 27 de julio al 20 de agosto de 2026.

La Concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico ha adelantado la publicación de las bases para que los artistas interesados puedan preparar con tiempo la documentación y las obras con las que optarán a un certamen que mantiene una dotación económica de 9.000 euros y que en los últimos años ha experimentado un crecimiento constante en la participación.

El concejal de Cultura, Nacho Molina, ha destacado que el Salón de Otoño "es una de las grandes citas culturales de nuestra ciudad y una herramienta fundamental para apoyar la creación artística contemporánea, dar visibilidad al talento y seguir enriqueciendo el patrimonio artístico municipal con obras de gran calidad". Además, ha señalado que el objetivo es "seguir consolidando este certamen como un referente para artistas de toda España".

La convocatoria está dirigida a artistas mayores de 18 años, españoles o extranjeros residentes en España, que podrán presentar una única obra original de temática y técnica libres, siempre que no haya sido premiada anteriormente ni esté pendiente de resolución en otros concursos. Las obras no podrán superar los 150 por 150 centímetros y quedan excluidas las realizadas mediante técnicas digitales o seriadas.

El certamen volverá a repartir un primer premio adquisición de 6.000 euros y un segundo premio de 3.000 euros. Ambas obras pasarán a formar parte de la colección artística del Ayuntamiento de Huelva.

La selección se realizará en dos fases. En una primera, los participantes deberán presentar la documentación y una imagen digital de la obra a través de la plataforma habilitada. Posteriormente, un jurado especializado realizará una preselección y los artistas finalistas deberán entregar físicamente sus trabajos para optar a los premios y formar parte de la exposición oficial.

La muestra con las obras seleccionadas podrá visitarse del 14 al 24 de octubre y volverá a convertir a Huelva en punto de encuentro de la pintura contemporánea.

El Ayuntamiento confía en superar la participación registrada en la última edición, cuando concurrieron 164 artistas, una cifra que confirma la creciente proyección de un certamen que ha pasado de 124 participantes en 2023 a 144 en 2024, consolidándose como una referencia para creadores de toda España.