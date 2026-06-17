La Universidad de Huelva celebra su primer gran concierto del Orgullo

La Universidad de Huelva ha celebrado su primer gran concierto del Orgullo dentro de la programación especial organizada con motivo del Mes de la Diversidad, una iniciativa con la que la institución refuerza su compromiso con la igualdad, la inclusión y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar.

Las carpas universitarias acogieron una jornada que reunió a estudiantes, profesorado, personal universitario y representantes de distintos colectivos sociales en torno a un mensaje común de defensa de la libertad, la igualdad y los derechos de las personas LGTBIQ+.

El evento contó con actuaciones musicales y artísticas protagonizadas por Laura Corbacho, Deena Citrón, Ecclesia, Deli, Roma Voncis, Iván Katrina, Electronika y DJ Erik López, configurando una programación diversa que convirtió la música en una herramienta de visibilidad y celebración.

La actividad se enmarca dentro de la campaña #UHUOrgullosa, impulsada por la Universidad de Huelva para conmemorar el Orgullo y promover espacios seguros e inclusivos para toda la comunidad universitaria.

Además del concierto, la programación incluye una exposición colectiva instalada en la Facultad de Trabajo Social, en la que han participado miembros de la comunidad universitaria, así como encuentros y actividades centradas en la sensibilización y la defensa de la diversidad.

Las iniciativas culminarán el próximo 26 de junio con la lectura de un manifiesto elaborado por las universidades integradas en la Red de Universidades por la Diversidad, con el que se reafirmará el compromiso de la institución académica con la igualdad de derechos y la lucha contra cualquier forma de discriminación.

Con esta primera gran celebración del Orgullo, la Universidad de Huelva incorpora una nueva actividad a su calendario institucional y consolida su apuesta por la visibilidad, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad dentro del ámbito universitario.