La UHU amplía su oferta de grados, másteres y doctorados con el aval de la Junta

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha aceptado incluir finalmente diez nuevos títulos de la Universidad de Huelva (UHU) en la nueva programación académica a implantar en los próximos cuatro años en el sistema universitario andaluz. De esta forma, de los 11 títulos propuestos, la Junta de Andalucía ha estimado casi el 91% de las enseñanzas planteadas desde esta institución académica.

. Tras el análisis de las alegaciones y la documentación presentadas por dicha universidad y después del acuerdo alcanzado con la rectora, María Antonia Peña, se incorporan tres nuevas titulaciones a la propuesta de la UHU sobre la que fue validada en una primera fase.

La selección de grados, másteres y doctorados correspondientes a esta institución y al resto del sistema público la dio a conocer el consejero José Carlos Gómez Villamandos a los rectores durante una sesión de trabajo celebrada en Córdoba el pasado 15 de marzo. El nuevo documento con los últimos cambios en la programación se sometió ayer, 2 de abril, a valoración del Consejo Andaluz de Universidades (CAU).

Precisamente, el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa, y la rectora de la Onubense, María Antonia Peña, han presentado hoy las nuevas titulaciones aprobadas para la UHU en la nueva programación académica.

El titular de la Junta ha señalado que “este nuevo mapa de titulaciones, que en Andalucía contempla 184 nuevas titulaciones, responde a la ambiciosa estrategia de transformación en la que está inmerso el sistema universitario público”, que contempla, entre otras medidas, un nuevo modelo de financiación de los centros e inversiones millonarias en infraestructuras, todo ello bajo el paraguas de una nueva ley andaluza universitaria.

Después de evaluar las alegaciones y la documentación aportadas por la Universidad de Huelva, la Consejería incluyó en la planificación el grado de Matemática Computacional y Ciencia de Datos, que quedó condicionado en la primera fase de valoración de propuestas y se acordó con la UHU su implantación de manera individual debido a la alta demanda que existe en esta materia. A esa titulación se unen ahora dos nuevas enseñanzas que quedaron supeditadas a un nuevo proceso de negociación previo al paso de la programación por el CAU. Se trata del grado de Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, que ha recibido el visto bueno porque se impartirá en modalidad interuniversitaria junto a las instituciones académicas de Córdoba y Pablo de Olavide; y el máster en el ámbito de la Agronomía, que se ha aceptado, aunque su puesta en marcha se ha postergado para el curso 2026/2027.

Correa ha destacado que “la Junta tiene el compromiso de colaboración, escucha activa y diálogo sincero y permanente con estas instituciones académicas”. En esta línea, ha afirmado que “estas nuevas titulaciones aprobadas por el Gobierno de Juanma Moreno vienen a mejorar la oferta que realiza nuestra Universidad, con el objetivo de favorecer su competitividad y adaptarla a los nuevos tiempos”.

“El Ejecutivo andaluz ha hecho posible que la Onubense cuente con nuevos títulos, preocupándose por innovar en materia universitaria y con la mayor financiación de la historia en la Universidad. Nuestro sistema universitario ahora es más eficiente, más competitivo y dispone de más recursos que nunca”, ha apuntado el delegado del Gobierno andaluz.

Criterios para la selección de las enseñanzas

En la aceptación de la oferta de titulaciones finalmente acordada se ha priorizado una serie de criterios considerados nucleares en el decreto de ordenación de enseñanzas.

Entre esas consideraciones, destacan la optimización de recursos públicos en la implantación de los títulos, la modernización y actualización de la programación o la cohesión territorial y la atención a las zonas en riesgo de despoblación. En este último aspecto, se ha incidido en la necesidad de reforzar la fijación al territorio y en el papel que juegan los campus como dinamizadores del desarrollo local. Asimismo, también se ha hecho hincapié en la internacionalización, en la enseñanza interuniversitaria que implique a varios campus con una visión más regional y en la formación de carácter dual, que combina la enseñanza en las aulas y las prácticas en empresas y que se aplicará por primera vez en Andalucía buscando favorecer la empleabilidad del alumnado. Con ello se pretende garantizar la sostenibilidad de la formación y evitar duplicidades y carencias significativas en todo el sistema universitario.

Las nuevas titulaciones se podrán impartir a partir del curso 2025/2026

Tras pasar la planificación académica por el CAU y ser aprobada por el titular de Universidad, la Consejería deberá autorizar posteriormente el inicio de los correspondientes procesos de verificación de todos los títulos. Para ello tendrá que constatar previamente el cumplimiento de otra serie de exigencias reguladas por ley y recogidas en el decreto de ordenación de enseñanzas. Se trata de criterios relacionados con la suficiencia de recursos disponibles para la implantación de las correspondientes titulaciones.

En esta fase de verificación será el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el responsable de tomar la última decisión teniendo en cuenta los informes de evaluación de los planes de estudio emitidos por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria (ACCUA). Las estimaciones que maneja el Gobierno andaluz es que todo ese proceso se complete en 2025.

La planificación tendrá una vigencia de cuatro años, con posibilidad de revisión cada dos, y las carreras contenidas en ella se implantarán entre los cursos 2025/2026 y 2028/2029.

Comenzará entonces una etapa muy relevante de renovación académica en Andalucía, después de más de una década de paralización para las instituciones académicas de la región, que han tenido que competir con el resto del sistema nacional de educación superior en desigualdad de oportunidades. Las universidades de otras comunidades han podido a lo largo de este periodo tomarle el puso a las necesidades del mercado, de las empresas, del alumnado y de la sociedad en general para actualizar su oferta académica. Sin embargo, en Andalucía la ausencia de planificación ha producido una concentración de titulaciones en determinadas ramas de conocimiento o la inexistencia de carreras que atendiesen a las nuevas demandas de profesionales cualificados.

Las diez nuevas titulaciones de la UHU aprobadas se concretan en seis grados, dos máster y dos doctorados. De ese cómputo global, tres enseñanzas se desarrollarán de forma conjunta con otros campus, por lo que serán interuniversitarios, asumiendo la coordinación en uno de ellos; y otras dos tendrán carácter internacional, en las que también ejercerá el liderazgo.

Grados:

- Biotecnología

- Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial (INTERUNIVERSITARIO)

- Física (INTERUNIVERSITARIO)

- Fisioterapia

- Matemática Computacional y Ciencia de Datos

- Terapia Ocupacional

Másteres:

-Promoción de la Salud en el Ámbito Local y Escolar (INTERNACIONAL)

-Ámbito de la Agronomía

Doctorados:

-Investigación y Análisis del Flamenco (INTERUNIVERSITARIO)

-Sustainability Sciences (INTERNACIONAL)

María Antonia Peña ha recordado durante la presentación que la UHU tenía un mapa de titulaciones aprobado en el año 2010 y congelado desde ese momento, sobre todo, porque las circunstancias económicas impedían poner en marcha algunas de las titulaciones que estaban concedidas pero que no se podían implantar.

Buen ejemplo de ello es que “hemos tardado 14 años en poder avanzar hacia la titulación de Medicina. Y esto es algo que no deberíamos consentir ni la universidad ni la administración. Por ello, cuando la Junta nos comunicó que pensaba abrir de nuevo la elaboración del mapa de titulaciones, lo hemos vivido con una gran ilusión. Era algo que reclamábamos desde hace mucho tiempo y nos hemos puesto de inmediato a trabajar”, ha remarcado.

En cuanto a las titulaciones solicitadas, la rectora ha declarado que “el acierto ha sido no trabajar en un mapa ilusorio de deseos que no fueran posibles ejecutar, sino un mapa muy real de lo que podían ser nuestras necesidades. Gracias a eso, de las once titulaciones que pedimos, solamente se nos ha denegado una y argumentando un cierto solapamiento con otra que ya también se nos había aprobado. Este buen resultado es producto de un trabajo bien hecho y que, como digo, quiero agradecer al Vicerrectorado y también a los distintos centros de la Universidad de Huelva”.

Por ello, las peticiones de la UHU han sido titulaciones “innovadoras, estratégicas y titulaciones que fueran un adelanto al mundo que tiene que venir y del que ya empezamos a hablar permanentemente”. Pero también han sido determinantes y se han tenido en cuenta factores como “la demanda, la empleabilidad y una tercera variable que nos parecía importantísima, sobre todo, por el perfil que tiene la Universidad de Huelva y por su historia, que es el fortalecimiento de determinados ámbitos del conocimiento que puedan revertir en el progreso y en el bienestar de nuestra provincia”. Son titulaciones que son de interés general, que interesan en cualquier parte del mundo, “pero particularmente hemos pensado en qué podía venir bien a nuestro territorio”, ha concluido la rectora.