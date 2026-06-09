La UCI del Hospital Infanta Elena logra la acreditación nacional en estimulación cardíaca

La Unidad de Estimulación Cardíaca del Hospital Infanta Elena ha obtenido la acreditación nacional concedida por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), un reconocimiento que certifica la calidad asistencial, la capacitación técnica y la experiencia alcanzada por sus profesionales.

La acreditación distingue tanto a la propia unidad como a los especialistas que la integran, que han obtenido igualmente la certificación individual de competencias en este ámbito.

El reconocimiento ha coincidido con la celebración del quinto aniversario de la implantación de la estimulación fisiológica cardíaca en el centro hospitalario onubense. Para conmemorarlo, el Hospital Infanta Elena ha organizado una jornada formativa en la que profesionales de distintas especialidades han analizado los avances logrados en estos años y los resultados obtenidos con esta técnica.

La actividad ha incluido sesiones clínicas dirigidas a facultativos y profesionales sanitarios, así como una práctica de implantación de dispositivos de estimulación fisiológica cardíaca en la sala de marcapasos del centro.

La jornada contó además con la participación de especialistas de la Unidad de Arritmias del Hospital Juan Ramón Jiménez, entre ellos el doctor Pablo Moriña, considerado una referencia en el desarrollo de estas técnicas y uno de los impulsores de su implantación en el Hospital Infanta Elena.

La estimulación fisiológica cardíaca permite reproducir de forma más natural la conducción eléctrica del corazón mediante la estimulación directa de las estructuras encargadas de transmitir el impulso cardíaco. Esta técnica favorece una contracción más coordinada del músculo cardíaco y reduce posibles complicaciones asociadas a otros sistemas convencionales.

Desde su incorporación hace cinco años, la Unidad de Marcapasos del Hospital Infanta Elena ha realizado más de 500 implantes mediante esta técnica, consolidándose como un servicio altamente especializado que permite ofrecer procedimientos avanzados a pacientes de toda la provincia sin necesidad de desplazamientos a otros centros sanitarios.

La acreditación nacional reconoce también la apuesta del hospital por la formación continua, la innovación tecnológica y la mejora permanente de la atención sanitaria, reforzando su posición como centro de referencia en este ámbito dentro del sistema sanitario andaluz.