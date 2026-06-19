El Puerto reparte ayudas a 202 proyectos sociales, culturales y deportivos

El Puerto de Huelva ha hecho entrega este viernes de las resoluciones de la Convocatoria Puerto-Ciudad 2026, una iniciativa que apoyará este año a un total de 202 proyectos sociales, culturales, educativos y deportivos impulsados por asociaciones y colectivos de la provincia.

La cifra supone un incremento del 8,6% respecto a la edición anterior, cuando resultaron beneficiadas 186 iniciativas, consolidando así una convocatoria que se ha convertido en una de las principales herramientas de apoyo al tejido asociativo onubense.

El acto de entrega se ha celebrado en Las Cocheras del Puerto y ha reunido a representantes de numerosas entidades de Huelva, Palos de la Frontera y otros municipios de la provincia. En total se presentaron 219 proyectos, de los que finalmente 202 cumplieron los requisitos establecidos en las bases.

La convocatoria cuenta con una dotación económica global de 230.000 euros. Del presupuesto total, el 39,11% se destina a proyectos culturales, el 31,68% a iniciativas sociales, el 22,77% a actividades deportivas, el 4,95% a programas educativos y el 1,49% a actuaciones vinculadas a la zona de servicio portuaria.

Por municipios, la capital concentra la mayor parte de las iniciativas seleccionadas, con 147 proyectos beneficiarios. A ellos se suman 12 proyectos de Palos de la Frontera y otros 43 promovidos por entidades de diferentes localidades de la provincia.

La Convocatoria Puerto-Ciudad tiene como objetivo respaldar a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan actividades de interés social, educativo, cultural o deportivo, especialmente aquellas dirigidas a colectivos vulnerables, personas en riesgo de exclusión social, jóvenes o menores.

Entre los proyectos seleccionados figuran iniciativas destinadas a fomentar el deporte base, promover la inclusión social, ampliar la oferta cultural de la provincia o desarrollar actividades educativas orientadas a la formación y la igualdad de oportunidades.

Con esta nueva edición, el Puerto de Huelva refuerza su apuesta por la colaboración con el tejido asociativo y por la integración de la actividad portuaria en su entorno social, manteniendo una línea de apoyo que cada año alcanza a un mayor número de colectivos y beneficiarios en toda la provincia.